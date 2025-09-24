Udział polskich przedstawicieli w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

W tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przebywają z wizytą w USA, gdzie biorą udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek Sikorski udostępnił zdjęcie, na którym widać, jak rozmawia z uśmiechniętym prezydentem, umieszczając przy nim opis: „80. sesję Zgromadzenia Ogólnego czas zacząć!”.

Szef MON: Za granicą działamy wspólnie, mamy jedną strategię

Do tego faktu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, nawiązał w swoim środowym wystąpieniu w Sejmie. – Do tych wszystkich, którzy się oburzają na to, co się dzieje na arenie międzynarodowej: myślę, że wczoraj mieliśmy piękne zdjęcie uśmiechniętego prezydenta Karola Nawrockiego oraz premiera Radosława Sikorskiego, siedzących razem ze sobą. To jest symbol Polski – powiedział.

– Za granicą działamy wspólnie, mamy jedną strategię, mamy jedną tożsamość, mamy jedną narrację. Ja wiem, że nie wszystkim może się to zdjęcie podobać, że niektórzy woleliby może więcej konfliktu, sporu, ale tej współpracy potrzebujemy – ocenił szef polskiego MON.

„Prezydent USA Donald Trump jasno pokazał, kto jest po dobrej, a kto jest po złej stronie mocy”

W kontekście inwazji Rosji na Ukrainę szef MON zapewnił, że Polska „nie ma wątpliwości co do tego”, kto w tej sytuacji jest sprawcą i „dobrze stało się”, że „prezydent USA Donald Trump jasno pokazał, kto jest po dobrej, a kto jest po złej stronie mocy”. – Ta cierpliwość, te zachęty, ta otwartość, która była pewnego rodzaju strategią prezydenta Trumpa, jak widać, ma swoje granice i ona się wyczerpuje – powiedział.

Zaznaczając, że pokój jest dziś możliwy tylko przez siłę, wskazał, że siła ta też wyraża się w dobrych relacjach polsko-ukraińskich. – Zburzenie tych relacji jest strategią Federacji Rosyjskiej. Niszczenie wspólnoty w Polsce jest strategią Federacji Rosyjskiej – powiedział Kosiniak-Kamysz.