Prezydent podpisał ustawę rządową o bonie ciepłowniczym i mrożeniu cen prądu

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale br.

Na briefingu przed VII wojewódzkim zjazdem delegatów PSL w woj. śląskim wicepremier został zapytany, czy prezydent poprzez weto wobec wcześniejszej rządowej ustawy w tej sprawie postawił niejako rząd pod ścianą (w kwestii oczekiwanego kształtu kolejnego projektu), czy też jego podpis pod kolejną ustawą może świadczyć o możliwości pewnej współpracy rządu i prezydenta.

Kosiniak-Kamysz o skuteczności rządu

- Po pierwsze, to jest przykład, że rząd jest skuteczny. To prezydent zaakceptował ustawę rządową, a nie my ustawę prezydencką. Więc jeżeli stawiać kogoś pod ścianą, choć nie chciałbym używać takiego sformułowania, my nie stawiamy nikogo w takiej sytuacji, to ustawa rządowa została zaakceptowana, a nie projekt pana prezydenta - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Ustawa prezydencka o pomocy obywatelom Ukrainy

Przypomniał, że prezydent podpisał też w ustawę dotyczącą szczególnej pomocy obywatelom Ukrainy. Jak zaznaczył, to ustawa ważna, „żebyśmy mieli ręce do pracy, bo było ogromne zagrożenie w rolnictwie, w usługach, w handlu, że zabraknie rąk do pracy, (…) że nie będzie tych, którzy w dużej rzeszy - Ukraińcy przecież w dużej rzeszy pracują w Polsce”.

Pakiet ustaw rządowych

- Tę ustawę rządową wczoraj prezydent zaakceptował. Więc jeżeli ktoś jest skuteczny w tej rozgrywce, to rząd jest skuteczny, bo prezydent przyjął ustawy rządowe, za co bardzo serdecznie dziękuję. (…) (Prezydent - PAP) zgłosił swoje ustawy, które nie zostały przyjęte, a zostały przyjęte ustawy rządowe. To jest sukces rządu - stwierdził prezes PSL.

Podkreślił, że podpisane przez prezydenta ustawy rządowe „idą szeroko, dla pomocy tym, którzy potrzebują wsparcia w opłaceniu rachunków za prąd, za ogrzewanie, ale też bezpieczeństwa energetycznego, magazynów energii, jak również wsparcie dla walczącej Ukrainy, ograniczenie 800 plus do tych, którzy pracują”.

Ocenił, że ograniczenie 800+ do pracujących cudzoziemców jest zrealizowanym postulatem PSL-u. - My jeszcze go zgłaszaliśmy, będąc w opozycji. Tak uważaliśmy, że tak powinno być przy podwyżce z 500+ na 800+, że tylko dla pracujących. Więc to jest sukces rządu. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Cały pakiet ustaw wczoraj podpisanych, rządowych ustaw, nie prezydenckich, ale rządowych - powtórzył Kosiniak-Kamysz.

Religia w szkołach: PSL popiera projekt obywatelski

Pytany o poparcie przez PSL dla skierowania do dalszych prac przygotowanego przez Instytut Ordo Iuris obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który zakłada wprowadzenie do szkół dwóch obowiązkowych godzin religii lub etyki, wicepremier stwierdził, że Stronnictwo ma tu jasne zdanie.

- To, że popieramy do dalszych prac projekt obywatelski świadczy, że podchodzimy z szacunkiem do obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem. Będziemy pracować, pewnie tam będą wprowadzone zmiany, ale wartości muszą być z czegoś czerpane. Mówimy tam o lekcjach etyki i religii. (...) W większości państw Unii Europejskiej albo religia, albo etyka jest w programach nauczania - podkreślił szef PSL.

Dodał, że uważa, że wypełnianie wolności konstytucyjnych rodziców, którzy mają prawo do wychowania, jest niezwykle ważne. Ocenił, że system z dwiema lekcjami nieobowiązkowymi „też dobrze działał, ale została dokonana zmiana”.

- Na tę zmianę jest pewna odpowiedź obywatelska, trzeba się nad nią pochylić. W tak skomplikowanej rzeczywistości, gdzie ludzie szukają oparcia w tradycji, w Bogu, w rodzinie - są niebezpieczne czasy - jest ogromny zwrot ku tym wartościom. To należy dać szansę, żeby nad takim projektem rozmawiać i PSL od zawsze mówiło, że w tych sprawach u nas każdy decyduje zgodnie z własnym sumieniem - zastrzegł.

Zmiany w statucie PSL

Dodał, że PSL w obecnej koalicji jest partią najbardziej centroprawicową i wskazał, że to z woj. śląskiego wyszły zmiany w jej statucie, wspominające o chrześcijańskiej demokracji jako wzorze, na którym budowane jest PSL. Przypomniał też o postulacie Stronnictwa, aby na regulacje ws. lekcji religii czy etyki miały wpływ samorządy na poziomie lokalnym.

Za przykład umiejętności PSL szerokiej współpracy wicepremier uznał przyjętą w piątek przez Sejm nowelizację ustawy o ochronie zwierząt m.in. zakazującą trzymania psów na uwięzi.

- Bardzo dobrze. To pokazuje, że możemy budować naprawdę emocjonalnie ważne dla dużej części społeczeństwa projekty ponad różnymi podziałami, ponad stereotypami, które mogły gdzieś zagościć, więc ta ustawa jest przyjęta, też ją poparliśmy - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.