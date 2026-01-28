Okazuje siię, że czerpanie wody z własnej studni może sporo kosztować

Boleśnie przekonał się o tym rolnik z woj. podlaskiego. W 2022 r. jego gospodarstwo odwiedziła komisja z Inspektoratu Środowiska. W ramach kontroli, inspektorzy obliczyli, że w ciągu doby, ze studni pobierane jest 45m3 – przy czym jak myślał, można było pobierać maksymalnie 15-18 m3. Rolnik używał wody ze studni do pojenia zwierząt w gospodarstwie. Jak zaznaczył, nie mógł korzystać z wodociągu, ponieważ w jego kranach nie było wystarczającego ciśnienia.

Po przeprowadzeniu kontroli, stwierdzono, że rolnik uchyla się od płacenia za korzystanie z zasobów. W związku z tym, nałożono na niego karę w wysokości ponad 100 tys. zł. Jej wysokość wynikała z tego, że nałożono ją również za lat wstecz – wraz z odsetkami.

Jakie są obecnie obowiązujące limity pobierania wody z własnej studni?

Wyróżnia się trzy sposoby korzystania z wód:

1) Powszechne – prawo do korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnegow celu zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez użycia specjalnych urządzeń technicznych, a także w celach wypoczynkowych, turystycznych, sportowych oraz, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, do amatorskiego połowu ryb.

2) Zwykłe - służące zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego, obejmujące:

pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę

3) Szczególne - korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące m.in.

odwadnianie gruntów i upraw, użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach, czy korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę.

Aby móc pobierać większą ilość wody z własnej studni, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Aby móc legalnie pobierać wodę ze studni w ilości przekraczającej 5 m³ na dobę w ramach szczególnego korzystania z wód, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Wniosek – wzór do pobrania – należy złożyć w siedzibie nadzoru wodnego, który jest właściwy miejscowo albo znajduje się najbliżej miejsca, gdzie ma być realizowana inwestycja. Wniosek można również złożyć w siedzibie zarządu zlewni lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w którym będzie on rozpatrywany.

Do wniosku należy załączyć:

operat wodnoprawny,

opis planowanej działalności sporządzony w sposób zrozumiały, bez użycia specjalistycznej terminologii,

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana),

ocenę wodnoprawną,

wypis z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości położonych w zasięgu oddziaływania planowanego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania projektowanych urządzeń wodnych,

dokumentację hydrogeologiczną.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia, a w przypadku działania przez pełnomocnika – również pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 318,60 zł. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł. W przypadku uzyskania kilku pozwoleń – powyższa kwota jest mnożona. Maksymalna wysokość opłaty nie może przekroczyć 6372,27 zł,

Prawo wodne przewiduje gigantyczne kary za nielegalne pobieranie wody

Ustawa przewiduje wysokie kary - za same braki w sprawozdawczości można otrzymać karę administracyjną w wysokości 10 000 zł. Co więcej, za:

korzystanie z wód,

wykonywanie urządzeń wodnych,

przeprowadzanie robót w wodach

lub innych działań wymagających odpowiedniej zgody wodnoprawnej, bez odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego otrzymać karę w wysokości od 5000 do nawet 1 000 000 zł.

Zgodnie z ogólnymi przepisami kodeksu administracyjnego, postępowanie może zostać wszczęte do 5 lat od dnia naruszenia. Oznacza to, że kara – jeżeli takie naruszenie zostanie udowodnione – może uwzględniać lata wsteczne.

Odwołanie się od kary za nielegalne pobieranie wody ze studni jest możliwe - gdzie składać oraz w jakim terminie?

W przypadku nałożenia kary administracyjnej, istnieje możliwość odwołania się do organu wydającego decyzję. Odwołanie to, wnosi się w terminie 14 dni od jej doręczenia zgodnie z art. 129 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Wniesienie odwołania spowoduje wstrzymanie wykonania kary, z wyjątkiem, kiedy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

