Wyniki wyborów do PE

Taki wynik oznacza, po raz pierwszy od 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość nie ma najlepszego wyniku w wyborach ogólnopolskich.

Pozostałe komitety znalazły się poniżej progu 5 proc.

Poparcie poniżej jednego procenta otrzymały komitety Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie (0,8 proc.) oraz Polexit (0,3 proc.).

Inny komitet wskazało 0,1 proc. uczestników badania.

Ipsos przeprowadził badanie exit poll przed 845 losowo wybranymi lokalami wyborczymi w całej Polsce.

Podział mandatów

Takie wyniki exit poll oznaczałyby, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów, PiS - 19, Konfederacja - sześć, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) - cztery, a Lewica - trzy - wynika z badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

Zgodnie z sondażem w sumie pięć komitetów wprowadziło europosłów do unijnego parlamentu. Mandatu nie zdobyły zaś m.in. komitety Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie oraz Polexit.

W 2019 roku, gdy do zdobycia był o jeden mniej mandat niż teraz, uzyskały je trzy komitety (27 - PiS, 22 - Koalicja Europejska, trzy - Wiosna Roberta Biedronia).

Frekwencja

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyniosła 39,7 proc. – wynika z opublikowanego w niedzielę badania exit poll Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP.

W niedzielę w ciągu dnia Państwowa Komisja Wyborcza dwukrotnie podała dane o frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do godz. 17 wydano karty do głosowania 8 mln 101 tys. 18 osobom, co dawało frekwencję 28,20 proc. Do godz. 12 frekwencja wyniosła 11,66 proc.

Najwyższą frekwencję do godz. 17 odnotowano w województwach: mazowieckim - 31,65 proc., małopolskim - 29,87 proc. oraz pomorskim - 29,56 proc. Najniższą zaś w województwach: opolskim - 23,60 proc., warmińsko-mazurskim - 24,75 proc. oraz lubuskim - 25,64 proc.

W całej Polsce uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest 28 mln 728 tys. 512 osób.

Polacy w wyborach do PE głosują po raz piąty. W roku 2019 frekwencja wyniosła - 45,68 proc.; w 2014 - 23,83 proc.; zaś w 2009 - 24,53 proc. W pierwszych wyborach do PE w Polsce, które odbyły się w 2004 roku, frekwencja wyniosła 20,87 proc. (PAP)

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybieranych jest 53 europosłów spośród 1019 kandydatów, rozpoczęło się w niedzielę o godz. 7:00, a zakończyło o godzinie 21:00

