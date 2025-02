Prowadzony od 2012 roku raport Organizacji Narodów Zjednoczonych "World Happiness Report" bada jakość życia obywateli z 143 krajów. W 2024 roku najlepiej w tym zestawieniu wypadły Finlandia oraz kraje Europy Północnej. Na ostatnim, 143. miejscu znalazł się Afganistan.

Reklama

Reklama

"To będzie najpiękniejsze marzenie, jakie spełni się"

Premier Donald Tusk podczas konferencji, która odbyła się w siedzibie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych zauważył, że zgodnie z tym raportem Polska znajduje się obecnie na 35 miejscu. "W ciągu 5 lat pierwsza dziesiątka jest absolutnie w naszym zasięgu (...) Jeśli będziemy mieli silne państwo i szczęśliwych rodaków, to to będzie najpiękniejsze marzenie, jakie spełni się i to mam nadzieję w najbliższych latach, a nie dekadach" - ocenił.

Podkreślił, że w jego ocenie Polska wybija się dzisiaj na "medalowe pozycje w różnych dziedzinach życia". "Wokół kilku spraw udawało się budować szeroki konsensus między ludźmi, między przedsiębiorcami, politykami, naukowcami (...). Tak było z reguły w sprawach bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej" - dodał.

"Silna Polska i szczęśliwi Polacy to znaczy naród bogaty"

"Ja mogę wam dzisiaj powiedzieć: bogaćcie się. Polska będzie bogata, jeśli wy i wszyscy inni będą potrafili się bogacić. Silna Polska i szczęśliwi Polacy to znaczy naród bogaty. Bogaty przez wasze zdolności, dzięki waszej pracy" - zaznaczył Donald Tusk.