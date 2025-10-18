Umowa pomiędzy Boryszew S.A. a Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych

W piątek Boryszew S.A. zawarł warunkową umowę z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL), na mocy której ITWL nabył 52 proc. udziałów w spółce celowej Hornet – Polskie Drony Sp. z o.o., a Boryszew zachował 48 proc. Umowa wymaga zgody Prezesa UOKiK, a ITWL uzyskał już aprobatę Ministra Obrony Narodowej.

Reklama

Szef MON w piątkowym wpisie na portalu X zapewnił, że rozwój przemysłu dronowego to jeden z elementów budowania fundamentów polskiego bezpieczeństwa.

Plany produkcji dronów

„Dzięki podpisanej dziś przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych umowie warunkowej z Grupą Boryszew, na zakup 52 proc. udziałów w spółce celowej Hornet – Polskie Drony, w II kwartale 2026 roku rozpoczniemy produkcję dronów. Naszym priorytetem jest budowa zdolności Wojska Polskiego - tam gdzie jest to możliwe - w oparciu o przemysł krajowy. Podpisana dziś umowa wypełnia to zobowiązanie i jednocześnie jest istotnym wsparciem dla polskiego bezpieczeństwa i gospodarki” - napisał wicepremier w piątek wieczorem.

Spółka Hornet – Polskie Drony ma zajmować się produkcją bezzałogowych powietrznych systemów uzbrojenia (BPSU). Jednocześnie strony podpisały porozumienie o współpracy – Boryszew zapewni finansowanie badań, rozwoju i produkcji próbnej oraz wydzierżawi teren w Sochaczewie, natomiast ITWL wniesie know-how dotyczące BPSU. Rozpoczęcie działalności operacyjnej Hornet – Polskie Drony planowane jest na II kwartał 2026 roku.