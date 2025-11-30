Satelity mają łączność z Ziemią

„Lider projektu, Wojskowa Akademia Techniczna informuje, że 29 listopada 2025 roku wszystkie satelity konstelacji PIAST (Polish ImAging SaTellites) uzyskały dwukierunkową łączność z Ziemią. Odebrane wstępne dane telemetryczne dotyczące podsystemów satelitów PIAST-M, PIAST-S1 i PIAST-S2 podlegają obecnie analizie” - czytamy w komunikacie WAT.

Czym jest program PIAST?

Polish ImAging SaTellites (PIAST) to program badawczo-rozwojowy realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną (WAT) w konsorcjum z firmą Creotech Instruments, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa oraz firmami Scanway i PCO S.A.

Projekt PIAST służy budowie kompleksowych, autonomicznych polskich zdolności satelitarnych opartych na polskich technologiach, który w zakresie obserwacji Ziemi przyniesie polskiej armii korzyści związane z posiadaniem własnego, niezależnego źródła danych satelitarnych.

MikroSAR

Oprócz konstelacji PIAST na orbitę został wyniesiony satelita MikroSAR polsko-fińskiej firmy ICEYE, która w sobotę rano poinformowała, że udało się z satelitą nawiązać łączność, a rutynowe procedury rozruchowo-kalibracyjne są w toku.

Konstelacja satelitów PIAST oraz satelita MikroSAR to urządzenia, które mogą być wykorzystane w zaawansowanych eksperymentach „dual use” - w wojskowości i przemyśle cywilnym.

Informację o nawiązaniu łączności - już w piątek w nocy - podała również firma SatRev, która zbudowała umieszczonego w piątek na orbicie satelitę PW6U.