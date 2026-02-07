Zdjęcia udostępnione przez MON pokazują dwa niepomalowane egzemplarze o numerach bocznych 3509 (AZ-09) i 3510 (AZ-10). To znak, że kończy się proces ich produkcji i wkrótce F-35A rozpoczną służbę w Polsce.

Do Polski przylecą nowe supermyśliwce. Wcześniej niż planowano

Dotychczas pierwsze osiem F-35A trafiało najpierw do Stanów Zjednoczonych, gdzie od 2023 roku polscy piloci i personel techniczny szkolili się w bazie Ebbing Air National Guard Base. Maszyny służyły przede wszystkim do zdobycia doświadczenia w obsłudze nowoczesnej awioniki i systemów bojowych.

Pierwsze F-35A mają przylecieć do Polski w maju, a kolejne dwa w lipcu tego roku. Maszyny zostaną przyjęte przez 32. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku, która od końca 2025 roku jest przygotowywana na obsługę myśliwców piątej generacji. Bezpośredni przylot z fabryki oznacza, że Polska może je powitać wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Polska w elitarnym gronie. Takich myśliwców jeszcze nie mieliśmy

Dzięki nowym myśliwcom Polska dołącza do elitarnego grona państw dysponujących najnowocześniejszymi samolotami na świecie. Łask wkrótce stanie się jednym z kluczowych ośrodków lotnictwa nowoczesnego w Europie, a F-35A Husarz mają szansę zmienić nie tylko obraz polskiego lotnictwa, lecz także równowagę sił powietrznych w regionie.

Według Lockheed Martin do końca dekady w Europie będzie operowaćponad 600 myśliwców piątej generacji w siłach różnych państw NATO. Maszyny dzięki czujnikom i interoperacyjności, tworzą holistyczną tarczę obrony powietrznej kontynentu, zdolną zarówno do blokowania rosyjskiej obrony powietrznej, jak i neutralizowania systemów przeciwnika.

Najbardziej pożądany myśliwiec. Dlaczego F-35 jest wyjątkowy?

Maszyny F-35 produkowane są w trzech wersjach. To standardowa F-35A dla sił powietrznych, F-35B z możliwością krótkiego startu i pionowego lądowania (STOVL) oraz F-35C przystosowana do operacji z lotniskowców. Myśliwce mogą przenosić uzbrojenie o łącznej maksymalnej masie 8,2 tony. Koszty eksploatacji tych maszyn są jednak znaczące. Godzina lotu F-16 to wydatek rzędu 77 tys. zł, MiG-29 – ponad 101 tys. zł, a najnowsze F-35 mogą kosztować nawet 130–150 tys. zł za godzinę.