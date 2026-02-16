Nawrocki: Polska powinna podążać drogą rozwoju własnego potencjału nuklearnego

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w niedzielę w Polsat News, że jest on „wielkim zwolennikiem” tego, aby Polska włączyła się w projekt jądrowy. Jego zdaniem Polska „powinna podążać drogą rozwoju własnego potencjału nuklearnego, z poszanowaniem wszystkich międzynarodowych regulacji”. O te słowa Kosiniak-Kamysz zapytany został podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Krakowie.

Nuclear Sharing

- Na pewno program Nuclear Sharing oraz parasol nuklearny to są dzisiaj rzeczy, które są zawsze przedmiotem analiz Sojuszu Północnoatlantyckiego, wspólnych sojuszniczych decyzji – powiedział szef MON. Jak dodał, „cieszy też otwartość prezydenta Francji na temat parasola nuklearnego”.

Nuclear Sharing to mechanizm NATO, którego kluczowy filar stanowią Stany Zjednoczone. W jego ramach w kilku państwach europejskich, w tym na terytorium Niemiec, rozmieszczone są amerykańskie głowice jądrowe. O parasolu nuklearnym mówił w 2025 r. prezydent Francji Emmanuel Macron, rozpoczynając debatę na temat ochrony partnerów Paryża w Europie poprzez francuskie odstraszanie nuklearne.

Szef MON „za rozwojem też własnych zdolności badawczych i rozwojowych”

Kosiniak-Kamysz powiedział też w poniedziałek, że jest „za rozwojem też własnych zdolności badawczych i rozwojowych”. Jak dodał, w sprawie zdolności nuklearnych „lepiej więcej robić niż komunikować i mówić o planach, i zamierzeniach”. - Lepiej osiągać efekty niż tylko mieć w tym zakresie marzenia. One są potrzebne, ale im więcej działania, więcej decyzji na tym poziomie NATO-wskim, tym ta skuteczność będzie większa – mówił wicepremier.

Szef MON ocenił, że kwestia broni jądrowej jest tematem „chyba najwrażliwszym z wrażliwych” i wymaga on „staranności, rzetelności, działania, a nie wielkich dyskusji na ten temat”.

Polska ratyfikowała w 1969 r. układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - międzynarodowy traktat zabraniający państwom posiadającym technologię budowy takiej broni sprzedaży jej do krajów, które jej nie posiadają. Ponadto sygnatariusze układu zobowiązali się do zaprzestania prób jądrowych.