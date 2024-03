Spotkanie Dudy i Stoltenberga rozpocznie się o godz. 15.00. Na godz. 15.30 zaplanowano wspólną konferencję prasową. Prezydent zatrzymał się w Brukseli w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO wraz z premierem Donaldem Tuskiem spotkał się z prezydentem USA Joe Bidenem.

Reklama

Obecnie największy odsetek PKB na obronność przeznacza Polska

Rozmowa w Kwaterze Głównej NATO będzie poświęcona tematowi bezpieczeństwa. Prezydent zamierza przedstawić swoją propozycję, by państwa członkowskie NATO podniosły swoje wydatki na obronność z 2 do 3 proc. PKB. Jak przekonywał podczas wizyty w Białym Domu, w związku z zagrożeniem ze strony Rosji sytuacja jest zupełnie inna niż 10 lat temu, gdy NATO wyznaczało cel 2 procent i sojusznicy muszą teraz wziąć na swoje barki więcej odpowiedzialności za bezpieczeństwo całego NATO.

Reklama

Obecnie, państwa członkowskie NATO na mocy Traktatu Północnoatlantyckiego zobowiązane są do ciągłego utrzymywania i rozwoju własnych zdolności obronnych; obecnie NATO uznaje, że do spełnienia tego wymogu każde państwo powinno wydawać co najmniej 2 proc. PKB, ale część państw tego wymogu nie spełnia.

Obecnie największy odsetek PKB na obronność przeznacza Polska - 4,23 proc. PKB, na drugim miejscu są USA z ok. 3,5 proc. PKB. Powyżej progu 2 proc. PKB plasują się jeszcze m.in. państwa bałtyckie i Wielka Brytania, nie spełniają go natomiast państwa takie jak: Francja, Holandia, Czechy, Włochy i Kanada. W tym roku próg 2 proc. PKB, wedle deklaracji kanclerza Olafa Scholza, osiągnęły Niemcy. Spotkanie z Jensem Stoltenbergiem to także element przygotowań do lipcowego jubileuszowego szczytu NATO w Waszyngtonie.

Z Brukseli Aleksandra Rebelińska