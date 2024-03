We wtorek prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk rozmawiali w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem. Prezydent Duda powiedział na późniejszej konferencji prasowej, że rozmowy w Białym Domu przebiegły w podniosłej i miłej atmosferze. "Przeprowadziliśmy rozmowę na temat bezpieczeństwa, o tym głównie mówiliśmy z panem prezydentem Joe Bidenem, o sytuacji w naszej części Europy, oczywiście także i sytuacji wojennej na Ukrainie" - poinformował.

Reklama

Rosyjski imperializm musi zostać zatrzymany

Dodał, że prezydent Biden pytał, jak Polska ocenia sytuację na Ukrainie, jak dzisiaj wygląda linia frontu. "I jak naszym zdaniem będzie wyglądała przyszłość, jeżeli chodzi o wojnę i szanse Ukrainy" - dodał prezydent.

Reklama

Jak przekazał, powiedział podczas spotkania, że ogromne znaczenie ma pomoc, która jest przekazywana Ukrainie i że fundamentalna dla możliwości obrony Ukrainy.

Duda poinformował, że mówił też prezydentowi Bidenowi o inicjatywie, żeby zaproponować sojusznikom w NATO podniesienie wydatków na obronność do 3 proc. PKB.

"To nie chodzi tylko o to, ile będziemy wydawali na zakupy zbrojeniowe, to chodzi także o to, czy uda nam się w Europie w ogromnej części odbudować przemysł zbrojeniowy, czy uda nam się w miarę szybko wyprodukować wystarczające ilości amunicji po to, by zabezpieczyć nasze kraje i ewentualnie, by móc pomagać także tym, którzy potencjalnie mogą zostać zaatakowani" - podkreślił prezydent Duda.

"Nie ma żadnych wątpliwości, że odrodził się rosyjski imperializm i trzeba temu w sposób zdecydowany przeciwdziałać. Ten rosyjski imperializm musi zostać zatrzymany, też dzisiaj na tym spotkaniu o tym mówiliśmy" - powiedział prezydent Duda.

autor: Karol Kostrzewa