Trwa rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności finansowana z udziałem funduszy unijnych, jednak niewielu polskich obywateli ma wiedzę o tym, co oznacza dany sygnał i jak się zachować, gdy się go usłyszy - zwraca uwagę Prawo.pl. Jak wskazuje serwis, do końca lutego br. nie było nawet przepisu, który określałby obowiązujące w kraju rodzaje alarmów.