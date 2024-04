Statystyki przestępstw i wykroczeń w dniu wyborów

Wśród trzydziestu ośmiu przestępstw, odnotowanych do godz. 18.00, dwadzieścia sześć łamało przepisy Kodeksu karnego, zaś pozostałych dwanaście przepisy Kodeksu wyborczego. Należały do nich: kradzież (art. 278 Kodeksu karnego), łapownictwo wyborcze (art. 250a par. 2 Kodeksu karnego) oraz posiadanie karty do głosowania poza lokalem wyborczym (art. 497a Kodeksu wyborczego).

Reklama

Dodatkowo, policja odnotowała 450 wykroczeń, w tym 165 z Kodeksu wykroczeń i 285 z Kodeksu wyborczego - przekazała PAP mł. insp. Nowak.

Zabezpieczenie działań policyjnych przy użyciu sił funkcjonariuszy

Reklama

Od początku działań do zabezpieczenia zaangażowano ponad 41 tys. funkcjonariuszy. (PAP)