Polska opinia publiczna zatrzęsła się z oburzenia, gdy 2 kwietnia dotarła do nas informacja, że w izraelskim ataku na konwój humanitarny zginął Polak. Od razu zaczęto domagać się jak najszybszego wyjaśnienia sprawy.

Śmierć Polaka. W Polsce prokuratorzy zrobili wszystko

Tuż po ataku na konwój, w którym zginęło siedmiu wolontariuszy, a wśród nich Polak, zareagowało polskie MSZ. Doszło do spotkania z izraelskim ambasadorem, nasza strona wyraziła niezadowolenie i błyskawicznie polecono polskiej prokuraturze, by zbadała sprawę. Po czterech miesiącach od chwili jego rozpoczęcia, na światło dzienne wychodzą szczegóły śledztwa. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, w tym czasie wykonano wszystkie czynności, jakie były możliwe do przeprowadzenia w kraju, a dalsze powodzenie dochodzenia wymaga już współpracy zagranicy.

- Aktualnie najważniejsze czynności dowodowe do przeprowadzenia leżą po stronie śledczych Autonomii Palestyńskiej i Izraela. To do organów tych państw prokurator zwrócił się za pośrednictwem Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskami o pomoc prawną, obejmującą postulaty przekazania całości informacji i materiałów zgromadzonych dotychczas przez stronę palestyńską i izraelską – informuje Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, p.o. rzecznika Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Polska chce dostać wrak

Prokuratorzy przygotowali szczegółową listę dowodów, z którymi chcieliby się zapoznać, a niektóre z nich chcieliby dostać nawet na własność. Wśród nich znalazł się wrak samochodu, w którym zginął Polak.

- Wniósł także o wydanie Prokuraturze w Przemyślu konkretnych materiałów dowodowych, w tym między innymi zbombardowanego pojazdu. Zwrócono się także o przesłuchanie szeregu świadków na szczegółowo wskazane okoliczności zdarzenia – wylicza rzecznik.

Na razie strona polska nie ma wiadomości, kiedy można by się spodziewać odpowiedzi śledczych z Izraela i Autonomii Palestyńskiej, ale aby nie siedzieć z założonymi rękoma, podjęła też współpracę z Międzynarodową Komisją Humanitarną ds. Ustalania Faktów z siedzibą w Bernie w Szwajcarii. Jej zadaniem jest ułatwianie państwom powrotu do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Atak, w którym zginął Polak, Damian Soból oraz sześciu jego kolegów, wolontariuszy World Central Kitchen od początku był w centrum zainteresowania polskich władz. Szef MSZ Radosław Sikorski w Programie Trzecim Polskiego Radia poinformował, że zażądał od strony izraelskiej pełnej współpracy z polską prokuraturą. Dodał, że minister spraw zagranicznych Izraela Israel Katz obiecał mu niezależne śledztwo.