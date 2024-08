Prezydenckie generalskie odznaczenia

Kosiniak-Kamysz uczestniczył w środę w uroczystości wręczenia przez prezydenta nominacji generalskich oraz odznaczeń wojskowych w Pałacu Prezydenckim.

Reklama

Szef MON mówił podczas uroczystości m.in. o tym, że transformacja polskiego wojska będzie trwała. "Transformacja będzie trwać, wydatki na zbrojenia w przyszłym roku będą większe niż w tym. Potrzebujemy i będziemy szukać kolejnych źródeł finansowania, bo to jest wielki wysiłek wszystkich podatników, za który bardzo serdecznie dziękuję" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Transformacja polskiego wojska

Reklama

Nawiązał do odznaczenia przez prezydenta podczas środowej uroczystości szefa Komitetu Wojskowego NATO adm. Roba Bauera Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP. Szef MON podziękował Bauerowi za współpracę w ostatnich miesiącach. "Te ostatnie miesiące, szczyt NATO i współpraca dają niezwykłe efekty" - ocenił wicepremier.

Kosiniak-Kamysz zwrócił się również do żołnierzy, za wzór stawiając postać gen. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego. "Mówię o twórcy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, szefie Sztabu Generalnego, twórcy odrodzonej armii po 1918 roku. O niezwykłym dowódcy spod Warszawy, o współautorze rozkazu kluczowego dla bitwy warszawskiej. To jest niełatwy patron, który niósł wielkie laury i wielkie cierpienia. Ale innej drogi do sukcesu nie ma" - powiedział. (PAP)