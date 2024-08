Międzynarodowe zawody rozpoznawcze „Admiral Pitka Recon Challenge” w Estonii

Międzynarodowe zawody rozpoznawcze pod kryptonimem „Admiral Pitka Recon Challenge” odbywają się od 2013 roku w Estonii i zawsze w sierpniu. Podczas nich wojskowe drużyny z krajów członkowskich NATO rywalizują o tytuł najlepszej. Do Estonii przyjechało 22 drużyn z 9 państw.

Na miejsce zmagań wybrano rejon nieopodal najwyższego wzniesienia Estonii, Suur Munamägi osiągający wysokość 318 m n.p.m. oraz najgłębszego jeziora w kraju, Rõuge Suurjärv, o głębokości 38 m. W ciągu czterech dni żołnierze mieli do pokonania pieszo około 120 kilometrów.

Specjalne konkurencje i sukces podkarpackich terytorialsów

Drużyny składały się z czterech zawodników i musiały zmierzyć się z kilkoma konkurencjami, takimi jak strzelanie czy zapamiętywanie układów przedmiotów w warunkach zmęczenia. I to właśnie w tych rywalizacjach podkarpaccy terytorialsi okazali się najlepsi. Pozostałe, to m.in. pokonywanie przeszkody wodnej przy użyciu przewieszonej liny, czy orientacja w terenie.

Żołnierze z 3. PBOT przygotowywali się do zawodów rok. „Trzech z nas brało już udział we wcześniejszych edycjach zawodów rozpoznawczych, dlatego odpowiednio dostosowaliśmy nasze przygotowania, by oprócz treningu ogólnorozwojowego skupić się również na technicznych aspektach wojskowego rzemiosła, takich jak praca z mapą, zasady udzielania pomocy w warunkach bojowych oraz strzelanie” - podsumował ppor. Rafał, uczestnik zawodów z 3. PBOT.

Długie Przygotowania Żołnierzy 3. PBOT do Zawodów

Pitka Recon Challenge to zawody, które łączą różne dyscypliny, łącząc taktykę wojskową, wytrzymałość fizyczną i współpracę zespołową. „Głównym celem tych zawodów, obok rywalizacji sportowej, jest rozwijanie umiejętności przywódczych oraz przygotowanie do działania w zmiennych sytuacjach” – dodała ppor. Magdalena Mac, oficer prasowy 3 PBOT oraz dowódca plutonu dowodzenia i zabezpieczenia.

Cechy Zawodów Pitka Recon Challenge Oraz Ich Cel

Admirał Johan Pitka jest narodowym bohaterem Estonii, który odegrał kluczową rolę w organizacji tamtejszych Sił Zbrojnych. Organizatorem zawodów jest Kaitseliit (ang. Estonian Defence League) czyli estoński odpowiednik wojsk obrony terytorialnej. (PAP)

