Światowe zamieszanie i płynące ze wschodu zagrożenie, które jak się wydaje, nareszcie w Europie zauważono w pełnej krasie, powodują, że kraje zbroją się na potęgę. I tu na prowadzenie zaczynają wysuwać się Niemcy, a choć na razie tego nie widać po stanie ich sił zbrojnych, to przyszłościowe zamówienia niekiedy zaskakują.

Niemcy zaczęli wyścig zbrojeń

Jednym z nich jest próba opracowania własnego samolotu hipersonicznego, mogącego latać także w kosmos. Pomysł ten to nie fantazja wojskowych, czy polityków, ale realne działania, bowiem jak informuje gazeta Harpunkt, Bundeswehra złożyła konkretne zapotrzebowanie. Zajmujący się wojskowymi zamówieniami niemiecki urząd, zlecił firmie POLARIS Raumflugzeuge opracowanie projektu konkretnej maszyny i wyliczyła, czym ma ona się charakteryzować.

Z opublikowanych dokumentów zamówienia wynika, iż ma być to hipersoniczny samolot poziomego startu, który mógłby wykonywać zarówno zwykłe misje naukowo-wojskowe, jak i działać poza ziemską atmosferą. Początkowo Niemcy chcą, aby maszyna pomogła im testować w warunkach hipersonicznych i kosmicznych lotów różne nowe rodzaje uzbrojenia, zaś docelowo, by mogła pełnić też role bojowe. Przeznaczona ma być też do misji zwiadowczy, ale wykonywanych już poza atmosferą.

Niemiecki samolot poleci w kosmos

Zaprezentowany w zamówieniu program rozwoju nowego samolotu zakłada, iż maszyna ma być gotowa do lotu już w 2028 roku, a jak zapowiedział rzecznik firmy, która podjęła się tego zadania, będzie ona mogła wynieść w przestrzeń ładunek o wadze do 1 tony. Choć ten pionierski samolot jest dopiero na etapie projektowania, ale firma zastosowała niezwykłą metodę jego rozwoju – budowanie coraz to większych modeli, aż do poziomu wymaganego przez wojsko.

Na razie największy użyty do testów model ma około 5 metrów długości i waży 240 kilogramów, a jak zapewnia producent, do końca 2025 roku rozrośnie się do 8 metrów długości i do około 2 ton wagi. Maszyna ma mieć napęd dwustopniowy, a podczas startu korzystać z normalnego silnika odrzutowego. Po osiągnięciu odpowiedniego pułapu włączany miałby być zaawansowany silnik rakietowy „aerospike”, który pozwalałby jej wzbić się w przestrzeń kosmiczną. Szacuje się, iż wówczas osiągałby prędkość przekraczającą Mach 5 i osiągnąć parametry hipersoniczne.