Niemcy szaleją ze zbrojeniami. Nagła zmiana wprawia w osłupienie

Niebywałe, co nagle zaczyna dziać się w Niemczech. Kraj, który dotychczas sceptycznie podchodził do zbrojeń, teraz domaga się radykalnej zmiany i szybkiego wydania na armię tak wielkich pieniędzy, jakich Europa dawno nie widziała. Specjalnie w tej sprawie zwołane ma być, już 10 marca, nadzwyczajne posiedzenie Bundestagu. Padają też głosy powrocie do obowiązkowej służby wojskowej.