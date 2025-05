Powszechne szkolenie wojskowe

CBOS zapytał w kwietniowym badaniu respondentów o ich doświadczenia związane z przeszkoleniem wojskowym i obrony cywilnej oraz o zainteresowanie ewentualnymi szkoleniami w tym zakresie.

Według sondażu 21 proc. Polaków uczestniczyło w przeszkoleniu wojskowym, zaś 18 proc. deklaruje, że odbywała służbę wojskową. CBOS zauważa, że liczby te są niemal identyczne w porównaniu do analogicznego badania sprzed dwóch lat. Jak podkreślono, w 1999 r. podobne doświadczenia miało 39 proc. respondentów, a zahamowanie trendu spadkowego można wiązać z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej.

Czy Polacy chcą brać udział w szkoleniu wojskowym?

Respondenci zapytani zostali także o chęć udziału w jakiejś formie przeszkolenia wojskowego. Zainteresowanie tym wyraziło 26 proc. badanych, ale tylko 5 proc. z nich jest zdecydowanych. 71 proc. ankietowanych nie wyraża chęci wzięcia udziału w szkoleniach (45 proc. - zdecydowanie nie; 26 proc. - raczej nie).

Szkolenie wojskowe: najwięcej chętnych wśród osób w wieku średnim

CBOS zwraca uwagę, że na zainteresowanie udziałem w przeszkoleniu wojskowym znacząco wpływa wiek badanych: najczęściej taką możliwość odrzucają respondenci najstarsi (87 proc. wśród osób w wieku 65+ i 80 proc. w grupie wiekowej 55–64 lata), a najwięcej zainteresowanych jest wśród badanych w wieku 35–44 lat (40 proc.) i 45–54 lat (34 proc.). Badani w wieku od 18 do 34 lat taką chęć deklarują w 30 proc.

Zdecydowana większość osób nie ma doświadczenia

Zgodnie z sondażem 85 proc. respondentów nigdy nie brało udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach przygotowujących do udziału w powszechnej samoobronie na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń środowiska, zagrożeń terrorystycznych lub wojny. Podobne szkolenia odbyło 14 proc. badanych.

Chęć odbycia takiego szkolenia deklaruje 34 proc. Polaków (9 proc. - zdecydowanie tak; 25 proc. - raczej tak); to o 5 pkt proc. więcej, niż dwa lata temu. 62 proc. badanych nie wyraża zainteresowania nimi (35 proc. - zdecydowanie nie; 27 proc. - raczej nie).

Armia zawodowa czy obowiązkowy pobór do wojska?

Badani zapytani zostali także, jaka ich zdaniem powinna być struktura polskich sił zbrojnych. Według 45 proc. badanych powinny składać się one w dużej części z armii zawodowej, ale należałoby zachować również powszechny obowiązkowy pobór. Z kolei 42 proc. opowiada się za tym, by składały się one wyłącznie z armii zawodowej. 7 proc. Polaków uważa, że siły zbrojne powinny opierać się przede wszystkim z armii opartej na powszechnym obowiązkowym poborze.

Kobiety w kamasze?

Zwolennicy powszechnego obowiązkowego poboru do polskiej armii zapytani zostali, czy ich zdaniem powszechnym obowiązkowym poborem powinny być objęte również kobiety. Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 9 proc. z nich, opcję "raczej tak" - 31 proc. Zdaniem 15 proc. ze zwolenników obowiązkowego poboru kobiety zdecydowanie nie powinny być nim objęte. 15 proc. zaznaczyło opcję "raczej nie".

Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 kwietnia 2025 roku na próbie liczącej 1030 osób (w tym: 65,5 proc. metodą CAPI, 19,9 proc. – CATI i 14,6 proc. – CAWI).(PAP)