Cyfrowa tarcza nad Bałtykiem

Reklama

Digital Baltic to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie z myślą o operatorach infrastruktury krytycznej i instytucjach państwowych. Platforma gromadzi, przetwarza i łączy dane z wielu źródeł – od czujników akustycznych, przez bezzałogowe jednostki pływające, aż po satelity. Jej celem jest szybkie wykrywanie zagrożeń i wspieranie procesów decyzyjnych poprzez błyskawiczną analizę informacji. W praktyce oznacza to możliwość reagowania na sytuacje kryzysowe w niemal rzeczywistym czasie.

„Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa na Bałtyku nie jest dziś samo posiadanie danych, ale zdolność do ich błyskawicznej selekcji i umiejętnego przetwarzania” – podkreśla Marcin Wiśniewski, prezes CTM.

Satelity ICEYE – oczy w kosmosie

Największą siłą polsko-fińskiej firmy ICEYE jest konstelacja satelitów SAR, największa tego typu na świecie. Ich technologia pozwala monitorować rozległe obszary niezależnie od warunków pogodowych czy pory dnia. Ostatnim przełomem jest tryb Scan Wide – stworzony specjalnie do obserwacji dużych akwenów. Dzięki niemu możliwe jest wykrywanie jednostek pływających, kontrola rejonów strategicznych oraz szybka identyfikacja anomalii.

„Konstelacja satelitów ICEYE to potężne narzędzie do ochrony infrastruktury krytycznej i nadzoru nad strategicznymi obszarami” – mówi Rafał Modrzewski, CEO i współzałożyciel ICEYE.

/> />

Bałtyk w centrum uwagi

Włączenie danych satelitarnych do systemu Digital Baltic ma ogromne znaczenie praktyczne. Bałtyk to akwen nasycony infrastrukturą krytyczną – farmami wiatrowymi, rurociągami i kablami telekomunikacyjnymi. Ich uszkodzenie mogłoby sparaliżować gospodarkę i zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu regionu. Dzięki połączeniu technologii ICEYE i CTM powstaje system, który pozwoli na wczesne wykrywanie zagrożeń – od sabotażu, przez cyberataki w domenie hybrydowej, aż po nielegalne połowy.

/> />

Jan Grabowski, wiceprezes PGZ, zaznacza: „Stawiamy na współpracę z najbardziej innowacyjnymi firmami technologicznymi, by wspólnie rozwijać rozwiązania, które wzmocnią odporność kluczowej dla Polski infrastruktury na nowe rodzaje zagrożeń.”

Polska staje się innowacyjnym graczem

Umowa ICEYE i CTM pokazuje, że Polska aktywnie buduje swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii bezpieczeństwa. CTM od lat specjalizuje się w projektach związanych z domeną morską, a ICEYE wnosi doświadczenie z globalnych rynków i zaawansowaną technologię satelitarną.

„Połączenie naszej technologii i doświadczenia z kompetencjami CTM otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie monitorowania sytuacji na Bałtyku” – dodaje Witold Witkowicz, prezes ICEYE Polska.

Kosmiczne oko nad Bałtykiem

Dzięki współpracy ICEYE i CTM Polska może zyskać dostęp do narzędzi, które pozwolą zabezpieczyć zarówno granice, jak i strategiczne inwestycje energetyczne. Podpisanie listu intencyjnego podczas MSPO w Kielcach to dopiero początek. Ale już dziś wiadomo, że kosmos będzie miał coraz większy wpływ na to, co dzieje się na morzu. A Bałtyk, dzięki takim inicjatywom jak Digital Baltic, znajdzie się pod nieustanną i inteligentną obserwacją i to dobra wiadomość.