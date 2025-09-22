Ćwiczenia Gotland Sentry

Informację o rozpoczęciu polsko-szwedzkiego ćwiczenia minister obrony narodowej przekazał w poniedziałek rano na platformie X.

„Polska i Szwecja razem dla bezpieczeństwa Bałtyku. Rozpoczynamy ćwiczenie SNEX Gotland Sentry – pierwsze w historii tego typu wspólne działania Polski i Szwecji” - podkreślił szef MON.

Polsko-szwedzkie porozumienie obronne

Jak zaznaczył, ćwiczenie to jest efektem polsko-szwedzkiego porozumienia obronnego, które zostało podpisane 2 września. Dokument ten obejmuje „wspólne operowanie na Bałtyku oraz rozwój współpracy w dziedzinie technologii obronnych”.

Informację o ćwiczeniu przekazało także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak zaznaczono w informacji podanej na stronie internetowej Dowództwa, ćwiczenie Gotland Sentry (Gotlandzka Straż) jest pierwszym w historii polsko-szwedzkim bilateralnym ćwiczeniem typu SNEX.

Ćwiczenie ma sprawdzić zdolności wojska w krótkim czasie

„Celem ćwiczenia GOSE (Gotland Sentry) jest zademonstrowanie zdolności polskich oraz szwedzkich sił zbrojnych do szybkiego przemieszczenia wydzielonych komponentów drogą powietrzną, morską i lądową, a także doskonalenie procedur obrony kolektywnej. Istotnym elementem jest również rozwijanie interoperacyjności oraz zdolności dowodzenia w środowisku międzynarodowym, jak również pogłębiona analiza wyzwań bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego” - napisało Dowództwo.

Ćwiczenie to ma dowodzić - jak podkreślono we wpisie - „że partnerstwo polityczne obu państw przekłada się na praktyczne działania operacyjne”.

„SNEX (Short Notice Exercise) to ćwiczenie charakteryzujące się krótkim czasem uprzedzenia zaangażowanych w nie sił, które ma na celu sprawdzenie ich zdolności do realizacji zadań w nakazanym reżimie czasowym. Charakter SNEX oznacza brak długiego okresu planowania, dużą dynamikę działań oraz nacisk na elastyczność dowodzenia i interoperacyjność. To jedna z najbardziej wymagających form szkolenia wojskowego, weryfikująca faktyczną gotowość bojową” - poinformowało DORSZ.