Wzrost napięcia w regionie i zaangażowanie Ukrainy

„Do Polski leciały 92 drony. Wszystkie zestrzeliliśmy. 19 doleciało do nich (do Polski - PAP). Tak, strąciliśmy je nad terytorium Ukrainy” – powiedział szef państwa ukraińskiego na briefingu prasowym.

Zełenski o liczbie dronów lecących w kierunku Polski

„Można powiedzieć, że leciały one do nas. Ale widzimy kierunek i, jak to się mówi, choreografię tego lotu. Dlatego uważamy, że (w kierunku Polski – PAP) leciały 92 (drony - PAP)” – podkreślił Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.