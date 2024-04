O urząd prezydenta miasta ubiega się w tym roku trzech kandydatów. Są nimi Michał Nowak, Ryszard Skawiński oraz Arkadiusz Wiśniewski - aktualny prezydent Opola. Poniżej znajdziesz informacje o kandydatach na te stanowisko w wyborach samorządowych 2024.

Wybory na prezydenta Opola 2024: Michał Nowak [SYLWETKA]

Michał Tadeusz Nowak (40 l.), reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, startując z numerem 1 na liście Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Przedsiębiorca, absolwent kierunku zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza na Uniwersytecie Opolskim, posiada też dyplom MBA z Akademii WSB. Sprawował funkcję wicedyrektora KOWR-u, aktualnie jest liderem klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Opolu. W 2018 roku, uzyskał mandat radnego miasta.

Wybory na prezydenta Opola 2024: Ryszard Skawiński [SYLWETKA]

Ryszard Stanisław Skawiński (56 l.), niezrzeszony z żadną partią polityczną, startuje z numerem 2 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W działalność polityczną zaangażował się jako członek do lokalnego oddziału Unii Polityki Realnej w Opolu, następnie dołączył do Nowej Nadziei, obecnie jest aktywny w Konfederacji. Brał udział w wyborach samorządowych w 2018 roku, jednak nie udało mu się zdobyć mandatu do sejmiku województwa opolskiego. W tym roku kandyduje też na radnego miasta.

Wybory na prezydenta Opola 2024: Arkadiusz Wiśniewski [SYLWETKA]

Arkadiusz Wiśniewski (45 l.), niezrzeszony z żadną partią polityczną, startuje z numerem 3 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Arkadiusza Wiśniewskiego.

Obecny prezydent Opola, zaangażowany w działania ruchu samorządowego Tak! Dla Polski. Swoją karierę zawodową rozpoczął jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Opolskim, później pracował w administracji samorządowej w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Był wybierany na radnego miasta w latach 2002, 2006, i 2010, pełniąc kluczowe funkcje, w tym zastępcy prezydenta miasta. W 2013 roku, założył stowarzyszenie Opole na Tak, rok później wygrał wybory na prezydenta Opola, z powodzeniem ubiegając się o reelekcję w 2018.

Wybory samorządowe - kogo wybieramy

W wyborach samorządowych głosujemy nie tylko na kandydatów do rad gmin, powiatów, dzielnic, sejmików województw, ale także na wójtów, burmistrzów, i oczywiście - na prezydentów miast. Dzięki temu wyłonione zostaną osoby, które będą podejmować kluczowe decyzje w sprawach lokalnych, wpływając na rozwój infrastruktury, edukację, kulturę, a także na wiele innych aspektów życia społeczności lokalnych.

Termin wyborów samorządowych

Wybory samorządowe w 2024 roku zaplanowano na 7 kwietnia, głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00-21:00. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 proc. głosów, przeprowadzona zostanie druga tura, którą zaplanowano na 21 kwietnia.