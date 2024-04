VAT na żywność bez wpływu na inflację

Szef MF ocenił, że "wpływ przywrócenia 5-proc. stawki VAT na żywność na inflację będzie niewielki". Według Domańskiego mają na to wpływ: ogólna sytuacja na rynku dystrybucji żywności w Polsce oraz światowe trendy. Widzimy, że spadają ceny produktów rolnych na rynkach globalnych, są one najniższe od dwóch lat."- czytamy w wywiadzie.

Osłony przed wzrostem cen energii w opracowaniu

"Odnośnie cen energii elektrycznej, to prace nad programem osłonowym trwają w obecnie w Ministerstwie Klimatu - choć oczywiście resort finansów też jest w nie zaangażowany. Pracujemy nad rozwiązaniem, które sprawi, że ewentualne podwyżki cen będą dla Polaków stosunkowo nieodczuwalne" - poinformował minister finansów.

Dodał, że środki na osłony przed wysokimi cenami prądu są zabezpieczone, ale nie podał na razie więcej konkretów. "Czekamy na propozycję rozwiązań ze strony resortu klimatu" - wskazał.

Nowy system finansowania samorządów

Andrzej Domański odniósł się również do prac związanych z nowym sposobem finansowania samorządów. "Chcemy, żeby nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego był niezależny od zmian w stawkach podatkowych PIT, CIT" - przypomniał szef MF. Wyjaśnił, że resort chce oprzeć nowy system na dochodach generowanych przez osoby fizyczne i firmy znajdujące się terenach danego samorządu.

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców i dalsze losy PPK

Pytany o projekt zmian w sprawie wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, minister zapowiedział: "będziemy rozmawiać z naszymi koalicjantami i jestem przekonany, że wypracujemy wspólne rozwiązania. Zależy nam na takim rozwiązaniu, które sprawi, że uda nam się wypracować kompromis. To ważne, bo już wiemy, że liczba zawieszonych działalności gospodarczych wzrosła w stosunku do pandemicznych lat o 30 proc.".

Odnosząc się do Pracowniczych Planów Kapitałowych, szef MF powiedział: "nie mamy żadnych planów, by wprowadzać zmiany w tym programie". "Jest dla mnie niezwykle ważne, aby wspierać oszczędności Polaków, bo to również buduje siłę polskiej gospodarki.

Prognozy dla polskiej gospodarki

Minister Domański uważa, że w tym roku gospodarka powinna się rozwijać w tempie 3 proc. PKB, w przyszłym prawdopodobnie przyspieszy do ok. 3,5 proc.

