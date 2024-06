Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z Wawa.info powiedział, że podjął się tworzenia nowej siły politycznej. Wymienił, że w nowym ugrupowaniu będzie też poseł Jarosław Sachajko (Kukiz'15).

Reklama

"Kontynuacja tego, o czym mówimy od 2015 roku"

Sachajko pytany o nową partię powiedział PAP, że "to kontynuacja tego, o czym mówimy od 2015 roku". "Po tym, co się dzieje obecnie, po rujnowaniu Polski, po tym wielkim bezrobociu, codziennie dowiadujemy się o kolejnych zwolnieniach grupowych i o tym, że firmy wynoszą się z Polski. Jest duże oburzenie społeczne i ludzie chcą się zaangażować" - powiedział. "Ja bym to nazwał ugrupowaniem społecznym, struktury bez struktur" - dodał.

Reklama

Dopytywany czy to oznacza, że nie będzie to nowa siła w parlamencie odpowiedział: "Będzie nową siłą w parlamencie, zobaczymy jak dużą. Miejmy nadzieję, że to będzie siła na tyle duża, jak klub, ale ważniejsi są ludzie - budowanie wspólnoty i gromadzenie ludzi wokół ważnych dla nich tematów".

Dopytywany, kto jeszcze dołączy do ich ugrupowania odparł: "Na spokojnie, proszę, żeby wytrzymać jeszcze dwa tygodnie, wtedy będzie wiadomo jak to będzie działało. Będzie konferencja prasowa".

Autor: Olga Łozińska