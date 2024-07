Konsultacje międzyrządowe między Polską i Niemcami. Co znalazło się na agendzie spotkań?

Premier Donald Tusk podczas wizyty w Berlinie ponownie poruszył wrażliwy temat reparacji wojennych od Niemiec, podkreślając, że choć formalnie sprawa została zamknięta, to kwestia moralnego zadośćuczynienia nie była do tej pory zrealizowana. Czy kanclerz Olaf Scholz zaskoczy we wtorek nową inicjatywą dla poszkodowanych Polaków?