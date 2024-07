IBRiS na zlecenie Onetu zapytał w badaniu, na jaką partię Polacy zagłosowaliby w wyborach, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę.

Sondaż wyborczy

Z badania wynika, że Koalicja Obywatelska uzyskałaby najwięcej głosów - 32,1 proc. Onet zauważa jednak, że wynik ten jest słabszy niż w czerwcu, kiedy to na partię Donalda Tuska chciało zagłosować 33,8 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddałoby 29 proc. badanych. W poprzednim badaniu IBRiS dla Onetu z czerwca partia uzyskała 32,1 proc. głosów.

Zauważalne jest pogłębianie się dystansu pomiędzy PiS i KO. Aktualna różnica wynosi 3,1 pkt proc. - w poprzednim sondażu było to 1,7 pkt proc.

Na Konfederację chce głosować 11,9 proc. badanych, 10,5 proc. na Trzecią Drogę, zaś 8,7 proc. Polaków oddałoby swój głos na Lewicę. Każde z tych ugrupowań notuje wzrost poparcia. Zyskują one w stosunku do poprzedniego badania - odpowiednio: 2,9 pkt proc., 1,8 pkt. proc i 1,8 pkt. proc.

Frekwencja

Zapytano także o potencjalną frekwencję w wyborach. Obecnie "zdecydowanie" wzięłoby w nich udział 38,1 proc. badanych, a "raczej" zagłosowałoby 11 proc., co łącznie daje 49,1 proc. Onet zaznacza, że to wyraźny spadek względem badania z 25 czerwca, kiedy to do urn poszłoby 59,8 proc.

Badanie zrealizowano 24-25 lipca na próbie 1100 osób metodą CATI. (PAP)