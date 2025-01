Poparcie dla kandydatów

Dr Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego w poniedziałek w Studiu PAP była pytana o ostatnie sondaże prezydenckie, w których poparcie Rafała Trzaskowskiego kształtuje się średnio na poziomie ok. 35 proc., Karola Nawrockiego ok. 31 proc., a na trzecim miejscu jest Sławomir Mentzen, który może liczyć na ok. 12 proc. poparcia. Ekspertka oceniła, że dobrze oddaje to obecne nastroje społeczne. Jej zdaniem nie należy przywiązywać wagi do małych wahnięć, które będą się pojawiać.

Wybory rozstrzygną się w II turze

"To jest kampania, gdzie naprawdę wyniki w drugiej turze będą różnić się o włos. To nie będzie różnica rzędu dziesięciu, dwudziestu procent. (...) To będzie naprawdę niewielka różnica pomiędzy kandydatami, dzisiaj ze wskazaniem na Rafała Trzaskowskiego" - mówiła Materska-Sosnowska. Jak dodała, nie widzi innego scenariusza, niż starcie Trzaskowskiego z Nawrockim w drugiej turze.

Mocne i słabe strony Rafała Trzaskowskiego

Zdaniem politolog, na korzyść Trzaskowskiego działa fakt, że jest bardziej znanym kandydatem i ma potencjał skierowania się do szerszego elektoratu niż Nawrocki. Na jego niekorzyść działa z kolei to, że jest kojarzony z obozem rządzącym, przez co na jego notowania wpływają generowane przez rząd nastroje społeczne.

Wejście do gry Grzegorza Brauna

Dr Materska-Sosnowska pytana, co zmieni w kampanii wejście do gry Grzegorza Brauna (Konfederacja,) odpowiedziała, że osłabia to samego Mentzena, dzieli środowisko Konfederacji i "de facto działa na rzecz Nawrockiego", dla którego może być wsparciem.

Kiedy wybory prezydenckie w Polsce?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja br. Jeżeli będzie to konieczne, ich druga tura będzie miała miejsce 1 czerwca.

Kto zawalczy o fotel prezydenta?

Start w tegorocznych wyborach ogłosili:

prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski;

popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki;

marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia;

współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg ;

; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji;

z Konfederacji; kandydatka Nowej Lewicy oraz wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat ;

; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie;

z koła Wolni Republikanie; Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców;

z Bezpartyjnych Samorządowców; przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz;

Katarzyna Cichos jako bezpartyjna kandydatka;

jako bezpartyjna kandydatka; europoseł Grzegorz Braun (wykluczony w miniony piątek z Konfederacji).

Autor: Adrian Kowarzyk (PAP)