Jak powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz, od roku 2006 do dziś Warszawa otrzymała imponującą kwotę 19 miliardów złotych unijnych środków na różnorodne inicjatywy rozwojowe. Te środki znacząco przyczyniły się do modernizacji infrastruktury oraz wprowadzenia licznych innowacji, które sprawiają, że życie w stolicy staje się coraz bardziej komfortowe i dostępne.

Warszawa staje się nie tylko metropolią Polski, ale także przykładem dla innych miast w Europie

Jednym z najbardziej widocznych efektów jest modernizacja transportu publicznego. Wymiana taboru tramwajowego oraz budowa kolejnych linii metra stanowią istotny krok w ułatwieniu codziennych podróży mieszkańców. Dzięki temu Warszawiacy mogą szybciej i wygodniej dotrzeć do swoich celów, co wpływa także na ograniczenie emisji spalin.

Innowacyjność Warszawy widoczna jest również w rozbudowie aplikacji usprawniających życie codzienne. Przykładem może być aplikacja umożliwiająca przedłużenie parkowania bez konieczności opuszczania kawiarni czy restauracji. Takie rozwiązania sprawiają, że miasto staje się bardziej przyjazne dla mieszkańców i odwiedzających.

Prezydent Warszawy w latach 2006-2018 powiedziała, co jest kluczową kwestią, aby wygrać wybory samorządowe. Przede wszystkim dbałość o preferencje społeczne i realizacja obietnic. Inwestycje w infrastrukturę rowerową czy programy poprawiające jakość życia w mieście są równie istotne, jak większe projekty. To właśnie zaangażowanie w realizację obietnic sprawia, że Warszawa rozwija się dynamicznie i staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.

W świetle tych wszystkich działań i inwestycji Warszawa staje się nie tylko metropolią Polski, ale także przykładem dla innych miast w Europie, jak można wykorzystać fundusze UE w celu tworzenia innowacyjnego i przyjaznego środowiska miejskiego.