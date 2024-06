Warszawa chce budować mieszkania

"Sprawdzamy plany wobec działek spółek skarbu państwa i spółek miejskich, które naszym zdaniem nadają się na cele mieszkalne. Świetnie nadaje się na przykład działka Poczty Polskiej przy Ratuszowej, na której swego czasu planowano +Mieszkanie Plus+. Wystąpiłam do wojewody z zapytaniem o plany wobec kilku działek w Warszawie, które należą do skarbu państwa albo spółek skarbu państwa" - powiedziała, cytowana przez "GW", wiceprezydentka stolicy Aldona Machnowska-Góra.

Dodała, że miasto szuka nowych gruntów pod budownictwo społeczne, by zachować ciągłość takich inwestycji; tak by nie powtórzyła się sytuacja z 2021 i 2022 r., kiedy w Warszawie nie oddano do użytku ani jednego TBS.

Inwestycje mieszkaniowe z przeszkodami Warszawie

"Władze Warszawy alarmują, że z powodu błędów legislacyjnych jeszcze poprzedniego rządu Warszawie grozi wyhamowanie inwestycji mieszkalnictwa społecznego" - pisze gazeta.

Wiceprezydentka stolicy tłumaczy, że chodzi o zablokowanie dużych terenów przez wyznaczenie obszaru oddziaływania lotniska, gdzie nie można budować na podstawie wuzetek. "Dodatkowo wciąż nie jest gotowa nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, która w obecnym brzmieniu uznaje wnoszenie przez miasto aportem gruntów do spółek TBS za niedozwoloną pomoc publiczną" - powiedziała.

Z informacji zdobytych przez "Gazetę Wyborczą" z biura prasowego wojewody wynika, że do urzędu nie wpłynęło jeszcze pismo wiceprezydentki.

