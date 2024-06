Warszawa niebawem powiększy się o nową dzielnicę mieszkalną - Mokotów Sportowy. Projekt ten zlokalizowany będzie w dotychczas niezagospodarowanym rejonie między Wisłą a Jeziorkiem Czerniakowskim. Za realizacją stać będzie duża firma deweloperska: Dom Development.

Reklama

Mokotów Sportowy: Mógł być park, będzie dzielnica mieszkaniowa

Plan zagospodarowania tej części Warszawy ma głębokie korzenie, sięgające 1916 roku. Początkowo planowano tu stworzenie Wielkiego Parku Narodowego, a w latach 30. XX wieku rozważano budowę miasteczka olimpijskiego. Choć ambitne plany nigdy nie zostały zrealizowane, teraz ten obszar ma szansę przeobrazić się w tętniącą życiem dzielnicę mieszkaniową.

Reklama

Projekt prowadzony przez firmę Dom Development zakłada stworzenie kompleksu składającego się z co najmniej 1300 lokali. Pierwszy etap inwestycji, który rozpocznie się wkrótce, przewiduje budowę trzech budynków mieszkalnych z 155 mieszkaniami, które zostaną oddane do użytku na początku 2026 roku. Ostatecznie, przestrzeń ta może pomieścić nawet do 10 tysięcy mieszkań, co już teraz pozwala mówić o niej jako o całkowicie nowej dzielnicy.

Mokotów Sportowy: Jakie będą mieszkania?

Nowa dzielnica z założenia ma zapewnić szeroki wybór mieszkań - od kompaktowych kawalerek o powierzchni od 27 m², po przestronne pięciopokojowe apartamenty o metrażu do 107 m². Część lokali znajdujących się na parterze wyposażona zostanie prywatne ogródki, a mieszkania na wyższych piętrach w balkony lub tarasy.

Projekt ten zakłada także rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej. Przestrzeń publiczna zostanie wzbogacona o ścieżki rowerowe, strefy relaksu oraz place zabaw, tworząc idealne warunki do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu.