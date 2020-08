Warszawa, 06.08.2020 (ISBnews) - Huawei GameCenter to najnowsza aplikacja dostępna dla użytkowników smartfonów i tabletów marki w Polsce, podał koncern.

"Jest to platforma opracowana z myślą o społecznościach osób grających w gry na urządzeniach mobilnych, która oferuje dostęp do najlepszych aplikacji oraz dedykowanych bonusów i promocji. GameCenter to platforma w postaci aplikacji, poprzez którą użytkownicy smartfonów oraz tabletów Huawei mogą pobierać gry, a także zamawiać tytuły w przedsprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Pośród gier dostępnych w GameCenter użytkownicy znajdą m.in. "World of Tanks Blitz", "Garena Free Fire", "Marvel Strike Force", "AFK Arena", "Lords Mobile" czy "Guns of Glory". Wszystkie gry instalowane przez użytkownika poprzez GameCenter są pobierane bezpośrednio z oficjalnego sklepu z aplikacjami Huawei AppGallery, wymieniono w informacji.

Obok Polski platforma GameCenter udostępniona zostanie w 33 innych krajach, podano także.

"Dla deweloperów współpracujących z Huawei wprowadzenie platformy GameCenter zapewnia możliwość dotarcia do ponad 700 mln użytkowników smartfonów i tabletów marki na całym świecie. Już 1,6 mln programistów tworzy gry i aplikacje wykorzystując możliwości ekosystemu marki - HMS (Huawei Mobile Services). Huawei GameCenter oferuje im szereg korzyści, między innymi: wsparcie techniczne ułatwiające efektywną integrację z ekosystemem Huawei, atrakcyjne warunki współpracy i dystrybucji oraz przestrzeń reklamową i promocyjną w GameCenter, umożliwiającą efektywne dotarcie do większej liczby konsumentów" - czytamy dalej.

Huawei jest drugim największym producentem smartfonów na świecie - awansował na tę pozycję w połowie 2018 roku. Usługi i urządzenia Huawei dostępne są w ponad 170 krajach i korzysta z nich ponad 3 mld ludzi na całym świecie. Firma posiada 16 centrów badań i rozwoju w różnych częściach świata. Jedna z trzech grup biznesowych Huawei - Huawei Consumer Business Group - odpowiada za szerokie portfolio produktowe, w tym smartfony, laptopy, tablety i wearables, a także domowe routery oraz usługi w chmurze. Autorski sklep z aplikacjami - Huawei AppGallery - oferuje dostęp do ponad 11 tys. aplikacji. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 390 mln aktywnych użytkowników na całym świecie.

(ISBnews)