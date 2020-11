Kraków, 27.11.2020 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz będą włączone do struktur organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), zapowiedział wiceminister rozwoju pracy i technologii Robert Tomanek. Dotychczas są one podporządkowane ministrowi edukacji i nauki.

"Niedługo w struktury resortu zostaną włączone NCBR i Sieć Badawcza Łukasiewicz, co sprawi, że będziemy mogli lepiej realizować zadania ministerstwa" - powiedział Tomanek podczas debaty zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wiceminister dodał, że trwają prace nad strategicznymi planami rozwoju polskiej gospodarki po zakończeniu pandemii. Szczegółowe rozwiązania poznamy już niebawem, natomiast ważne będą 4 filary. Przede wszystkim: zielona gospodarka, cyfryzacja, wykorzystanie możliwości inwestycji w naszym kraju w ramach tzw. skrócenia łańcucha dostaw oraz bezpieczeństwo zdrowotne w tym rozwój przemysłu farmaceutycznego.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców. Realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu 1 mld euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to zintegrowany gracz rynkowy, dostarczający kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. Z ośmioma tysiącami pracowników, 32 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 polskich miastach, jest trzecią co do wielkości siecią badawczą w Europie.

