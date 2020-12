Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła w środę do użycia opracowaną przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionkę przeciw koronawirusowi. Brytyjski rząd przyjął rekomendację niezależnej Agencji ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA), aby zatwierdzić szczepionkę tych firm do użytku.

Odnosząc się do rekomendacji MHRA, WHO w oświadczeniu dla agencji Reutera przekazała: "WHO prowadzi również rozmowy z MHRA na temat możliwości dostępu do niektórych informacji z ich oceny, co mogłoby przyspieszyć umieszczenie (szczepionki) w wykazie WHO".

Według Londynu szczepionka powinna dotrzeć do najbardziej narażonych na zakażenie osób na początku przyszłego tygodnia. Chodzi o pensjonariuszy domów opieki, personel medyczny i pielęgniarski, osoby starsze i szczególnie narażone na zachorowanie z powodu innych schorzeń.

W pierwszej połowie listopada amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że opracowana we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech szczepionka przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 ma ponad 90 proc. skuteczności, a później sprecyzowano, że nawet 95 proc. Proces formalnego dopuszczania tej szczepionki do użycia w Wielkiej Brytanii zaczął się 20 listopada. (PAP)

