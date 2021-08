Współpraca z PKN ORLEN umożliwi białoruskiej lekkoatletce dalsze treningi i kontynuację sportowej kariery.

W skład grupy wchodzą tak utytułowani przedstawiciele "królowej sportu", jak m.in.: Anita Włodarczyk, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska i Paweł Fajdek.

"Kryscina Cimanouska dołącza do drużyny Orlen. Cieszę się, że wspierając ją, umożliwimy jej dalszy sportowy rozwój. Mam nadzieję, że za chwilę Kryscina wróci do treningów i sportowej rywalizacji. Sponsoring sportu pozwala nam budować globalną rozpoznawalność marki Orlen i wspiera nasze działania biznesowe, ale pełni też ważne funkcje społeczne" – stwierdził prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Cimanouska zajęła szóste miejsce w 2015 roku w biegu na 100 metrów w mistrzostwach Europy juniorów w Eskilstunie (Szwecja). Dwa lata później zdobyła na tym dystansie srebrny medal młodzieżowych ME w Bydgoszczy. W 2019 roku wygrała bieg na 200 metrów podczas Uniwersjady rozgrywanej w Neapolu. To także uczestniczka seniorskich ME i MŚ.

"Jestem wdzięczna za otrzymane wsparcie, które umożliwi mi kontynuację kariery tu, w Polsce. Od dziś zaczynam nowe życie i nowy sportowy etap wraz z PKN Orlen i Grupą Sportową Orlen" - przyznała Cimanouska.

1 sierpnia Cimanouska, w związku z krytyką władz sportowych swojego kraju, została odsunięta od rywalizacji w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Dzięki szybkiej interwencji polskiej ambasady w Tokio uzyskała wizę humanitarną i uniknęła powrotu na Białoruś. 5 sierpnia bezpiecznie wylądowała w Warszawie.(PAP)