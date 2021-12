Za przyjęciem zmian w ustawie o policji i innych ustawach głosowało 412 posłów, trzech było przeciwnych, a 121 wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi do Senatu.

Podczas prac nad rządowym projektem posłowie skrócili tytuł samej ustawy, który brzmi "o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości".

W czwartkowych głosowaniach posłowie odrzucili część poprawek zgłoszonych przez opozycję w II czytaniu, m.in. ograniczającą prawo nowej formacji do kontroli operacyjnej. Przyjęli jedną poprawkę zaproponowaną przez klub PO-KO - uszczegółowienie zasad prowadzenia naboru kandydatów do nowej formacji w części badania psychologicznego - by jego częścią był test psychologiczny.

Przyjęto też cztery inne poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Sejmu i przyjęte przez PiS, by doprecyzować zasady zajmowania środków na rachunkach bankowych i blokowania transakcji.

Ustawa i powołanie CBZC w policji ma stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich - zaznaczył w uzasadnieniu rząd. Rośnie skala cybeprzestępczości - w 2013 roku było 18,2 tys. postępowań przygotowawczych w takich sprawach, a w 2020 r już 53,7 tys. - zaznaczył.

Obecnie w policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością. Teraz w policji ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji. CBZC będzie podległe komendantowi głównemu, a kierować nim będzie komendant, powoływany przez ministra spraw wewnętrznych.

Nowa formacja ma umożliwić policji realizację w pełnym zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, m.in. w sprawach takich przestępstw, jak nawiązywanie kontaktów z małoletnim poprzez internet w celach pedofilskich, publiczne propagowanie pedofilii, celowe powiadomienia o nieistniejącym zagrożeniu, tzw. fałszywe alarmy, niszczenie danych informatycznych i zakłócanie ich przetwarzania, zakłócanie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, oszustwo komputerowe.

Wcześniej w pracach nad ustawą w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik mówił, że Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości to instytucja dla obywateli, którzy zostali skrzywdzeni przez cyberprzestępców. Tak jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapewnia ochronę państwowych zasobów cyberprzestrzeni w domenie gov.pl, tak musi być wyspecjalizowana jednostka, która zapewni bezpieczeństwo obywateli - przekonywał.

Zapewnił też, że żadna 350 obecnie zajmujących się cyberprzestępczością osób nie straci pracy po powołaniu nowej formacji. Mogą najwyżej zostać skierowani do innych zadań, ale ich doświadczenia przydadzą się w policji - zapewnił.

Policjanci w CBZC mają być dodatkowo wynagradzani - będzie im przysługiwał stały dodatek nie niższy niż 70 proc. i nie wyższy niż 130 proc. miesięcznego przeciętnego uposażenia policjantów.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach - od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r. Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaplanowano 450 mln zł. Policja ma być wzmocniona dodatkowymi 1,8 tys. etatami dla nowo tworzonej służby w perspektywie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym roku i po 500 rocznie w kolejnych trzech latach.

Rząd zapisał, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r., ale posłowie zmienili ten zapis i vacatio legis będzie wynosić 14 dni.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ mark/