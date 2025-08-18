Czym jest cisza nocna oraz w jakich godzinach obowiązuję?

Cisza nocna to powszechnie przyjęty okres, w którym obowiązuje zwiększony szacunek dla snu i wypoczynku innych osób. Najczęściej przyjmuje się, że trwa od 22:00 do 6:00 rano. Nie wynika to jednak wprost z ustaw krajowych, ale funkcjonuje w regulaminach spółdzielni mieszkaniowych, akademików, hoteli czy domów seniora.

Czy cisza nocna jest uregulowana w prawie?

Choć sam termin "cisza nocna" nie występuje w ustawach, to hałas w nocy może być wykroczeniem. Zgodnie z art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń:

„Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.”

Jeśli sprawca działa w sposób chuligański albo jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, sąd może zastosować surowsze kary. Prawo rozróżnia więc zwykłe zakłócenie spokoju od tego popełnionego w stanie nietrzeźwości lub z premedytacją.

Co można uznać za zakłócanie ciszy nocnej?

Ustawodawca nie podał zamkniętego katalogu, dlatego za zakłócenie ciszy nocnej mogą być uznane m.in.:

głośne imprezy i domówki,

krzyki, awantury, wrzaski,

głośne rozmowy na balkonie lub klatce schodowej,

odgłosy remontu, wiercenie, stukanie,

szczekanie psa pozostawionego bez opieki.

Wszystko zależy od kontekstu i intensywności hałasu.

Jakie grożą kary za zakłócanie ciszy nocnej?

Za wykroczenie z art. 51 Kodeksu wykroczeń grożą:

kara aresztu: od 5 do 30 dni (art. 19 KW),

kara ograniczenia wolności: zazwyczaj 1 miesiąc (art. 20 KW),

grzywna: do 5000 zł (art. 24 KW).

W praktyce najczęściej nakładana jest grzywna, ale w przypadku recydywy, agresji lub działania pod wpływem alkoholu sąd może zdecydować się na surowsze sankcje.

Czy policja ma obowiązek interweniować w sprawie wykroczenia?

Nie istnieje przepis, który wprost nakazuje policjantowi natychmiastową interwencję w każdej sprawie o zakłócenie ciszy nocnej. Niestety, praktyka pokazuje, że zgłoszenia bywają lekceważone lub przekierowywane do Straży Miejskiej. Zgodnie z art. 54 §1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

„Policja z urzędu przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu".

Oznacza to, że policja ma obowiązek podjęcia czynności wyjaśniających, jednak interwencję na miejscu może przeprowadzić warunkowo - "w miarę możliwości".

Czy warto dzwonić po Straż Miejską w zakłócenia ciszy nocnej?

Straż Miejska (lub Gminna) ma takie same uprawnienia jak policja w sprawach o zakłócanie ciszy nocnej. Wynika to wprost z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 listopada 2003 r., które przyznaje strażnikom prawo do wystawiania mandatów za wykroczenia z art. 51 KW.

A co z zakłócaniem spokoju w dzień?

Cisza nocna to nie jedyny moment, kiedy możesz dochodzić swojego prawa do spokoju. Art. 51 Kodeksu wykroczeń ma bowiem zastosowanie ogólne – jeśli czyjeś zachowanie zakłóca Twój spokój, możesz zgłosić to jako wykroczenie także w dzień.

Należy mieć jednak na uwadze art. 144 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym:

"Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych."

W praktyce oznacza to, że:

remont trwający w ciągu dnia, rozmowy na balkonie, czy hałasy spowodowane sprzątaniem nie będą wykroczeniami,

prowadzenie głośnej działalności (np. żłobek, szkoła muzyczna, studio nagrań) w budynku mieszkalnym (nie posiadającego wyznaczonych lokali do prowadzenia tego typu usług) może już być uznane za nadmierne i szkodliwe dla sąsiadów i stanowić wykroczenie z art. 51 KW.

