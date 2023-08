Wzrosty cen, w związku z inflacją oraz kosztami surowców i produkcji, nie pozostały bez wpływu na zwyczaje żywieniowe Polaków. Rok 2022 przyniósł spadek konsumpcji większości artykułów spożywczych. Zjedliśmy nie tylko mniej mięsa – o 3,2 proc., ryb – o 14,3 proc., czy pieczywa – o 3,4 proc., lecz także owoców – o 9,4 proc., i warzyw – o 4 proc. A to produkty, które są podstawą piramidy żywieniowej, czyli odpowiadają za zdrowe funkcjonowanie organizmu. Jak wynika z danych GUS, spożycie wielu jest niższe nie tylko rok do roku, lecz także w stosunku do czasu sprzed pandemii. Ekspertów to nie zaskakuje i tłumaczą, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł, co oznacza wzrost o 11,7 proc. rok do roku. To mniej niż inflacja, która w 2022 r. wyniosła 14,4 proc.

