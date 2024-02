Kazimierz Funk w Google Doodle

Kazimierz Funk to bohater dzisiejszego Google Doodle - grafiki pojawiającej się w miejscu logo popularnej wyszukiwarki internetowej. Tym sposobem Google upamiętnia wybitne postacie oraz ich wkład w rozwój nauki i kultury. Tym razem w centrum uwagi jest polski naukowiec, który nie tylko jest znany z licznych odkryć, ale także wprowadził do polskiego języka termin, który pozostaje w powszechnym użyciu do dzisiaj.

Kim był Kazimierz Funk?

Kazimierz Funk był polskim biochemikiem, który zasłynął odkryciem witaminy B1. Jego badania pozwoliły na wykrycie obecności tej witaminy w różnych pokarmach. Urodził się 23 lutego 1884 roku w Warszawie. W tym roku obchodzimy 140. rocznicę jego urodzin. To on jako pierwszy wprowadził termin "witamina" do języka polskiego w 1912 roku.

Studiował w Genewie, Bernie, Paryżu, Berlinie oraz Londynie. Zyskał uznanie dzięki swoim badaniom nad chorobą znaną jako beri-beri, będącą schorzeniem układu nerwowego wywołanym niedoborem witaminy B1. Kazimierz Funk użył terminu "awitaminoza" do opisania braku witamin w organizmie, przewidując, że ten deficyt może prowadzić do innych chorób, takich jak krzywica, szkorbut czy pelagra. W 1923 roku Funk powrócił do Polski i zaczął produkować insulinę, aby zdobyć fundusze na dalsze badania nad witaminami. Inwestował własne pieniądze w to przedsięwzięcie.

Kazimierz Funk badał przyczyny raka

Kazimierz Funk nie tylko zajmował się identyfikacją i badaniem hormonów, ale także dokonał syntezy estrogenu. Ponadto ustalił strukturę molekularną tiaminy. W ramach swojej działalności w The Funk Foundation prowadził badania nad biochemicznymi przyczynami nowotworów, szczególnie badając związek między chorobami nowotworowymi a poziomem hormonów we krwi. Ponadto badał powstawanie wrzodów żołądka oraz cukrzycę.

W 1928 roku Kazimierz Funk ponownie udał się do Paryża, a po wybuchu II wojny światowej przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał do końca swojego życia. W ostatnim okresie życia Funk zajmował się badaniem przyczyn raka. Zmarł 19 listopada 1967 roku w Albany.