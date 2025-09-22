Czy w czasie burzy trzeba wyłączać sprzęty z kontaktu? Wyjaśniamy

Jakie elektryczne urządzenia powinny być wyłączone podczas burzy? Zwykle koncentrujemy się na sprzęcie RTV, komputerach oraz konsolach do gier. Dyskusje na ten temat są powszechne i, choć niektórzy uważają odłączanie elektroniki za zbyt ostrożne, to istnieją dowody na skuteczność tego środka ochrony.

Kiedy odłączamy urządzenia od prądu podczas burzy, często wystarczy wyłączyć listwę zasilającą lub wyciągnąć wtyczkę bezpośrednio z gniazdka. Jednak ważne jest pamiętanie o innych kablach podłączonych do tych urządzeń.

Jak zabezpieczyć sprzęt RTV przed piorunami?

Telewizory, magnetowidy, nagrywarki DVD, dekodery, radia, wieże, zestawy kina domowego, sprzęt muzyczny, takie jak instrumenty elektroniczne czy wzmacniacze, powinny zostać odłączone od sieci elektrycznej i instalacji TV kablowej. Jeśli sprzęt jest wyposażony w anteny zewnętrzne, umieszczone na zewnątrz budynku, takie jak anteny montowane na oknach czy dachach, również należy je odłączyć od tych anten. To samo dotyczy anten satelitarnych, ponieważ piorun może uderzyć w metalowy talerz anteny.

Jak zabezpieczyć sprzęt komputerowy przed burzą?

Komputery, monitory, drukarki, skanery, modemy, routery oraz zasilacze awaryjne UPS powinny być wyłączone z sieci elektrycznej, podobnie jak sprzęt RTV, i odłączone od instalacji dostarczających Internet, takich jak linie telefoniczne, sieci osiedlowe. Jeśli dostęp do Internetu jest zapewniany drogą radiową, a komputer jest połączony z zewnętrzną anteną, należy go od niej odłączyć. W przypadku gdy komputer jest wyposażony w kartę TV do odbioru telewizji, konieczne jest również odłączenie go od anten zewnętrznych, satelitarnych czy sieci TV kablowej, analogicznie do postępowania z telewizorem.

Jak zabezpieczyć sprzęt AGD podczas burzy?

Wyładowania atmosferyczne stanowią zagrożenie również dla sprzętu AGD, takiego jak lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki mikrofalowe itp. Jednak te urządzenia posiadają zazwyczaj wyłączniki zasilania, które odcinają napięcie z sieci. W przeciwieństwie do sprzętu RTV, urządzenia AGD zwykle nie pracują w trybie czuwania, mają ograniczoną ilość elektroniki lub w ogóle jej nie zawierają, a ich podzespoły są mniej podatne na przepięcia niż podzespoły elektroniczne.

Najbardziej narażone są lodówki i zamrażarki, ponieważ pracują one praktycznie przez cały czas. Jeśli przepięcie wystąpi w momencie, gdy lodówka jest włączona, może to spowodować uszkodzenie układu chłodniczego. Dlatego zaleca się również wyłączanie tych urządzeń z gniazdek w czasie burzy. Warto pamiętać, że zagrożone są także inne urządzenia domowe, które są włączone w trakcie burzy. Tak więc aby uniknąć uszkodzeń sprzętu AGD oraz domowej instalacji elektrycznej, konieczne jest niezwłoczne odłączenie dopływu prądu do domu lub mieszkania podczas występowania intensywnych i bliskich wyładowań atmosferycznych.