Z danych Eurostatu wynika, że największymi fanami sieci społecznościowych w UE są Duńczycy. W 2023 r. 91 proc. mieszkańców Danii korzystało z sieci takich jak Facebook, X, Instagram, Snapchat czy TikTok. Na drugim miejscu uplasował się Cypr z 83 proc. udziałem użytkowników społecznościówek. Kolejne były Węgry (81 proc.), Finlandia (79,2 proc.) i Holandia (76,6 proc.).

Najniższy udział procentowy uczestnictwa w portalach społecznościowych zgłosiły: Francja (44,4 proc.), Niemcy (48,6 proc.), Włochy (53 proc.) i Polska (62,3 proc.).

Najwyższy regionalny udział w korzystaniu z sieci społecznościowych

W 224 z 273 regionów UE udział aktywnych obywateli w portalach społecznościowych przekraczał 50 proc. Najwyższy odnotowano w 6 duńskich regionach: Midtjylland (93 proc.), Hovedstaden (region stołeczny) (92 proc.), Syddanmark (90 proc.), Nordjylland i Sjælland (oba po 89 proc.).

Najniższy udział w korzystaniu ze społecznościówek w regionach

Najniższe udziały, poniżej 40 proc., odnotowały głównie regiony we Francji i Niemczech. We Francji były to Gujana (22 proc.), Martynika (29 proc.), Gwadelupa (30 proc.), Bretania (38 proc.), Górna Normandia (39 proc.) i Burgundia (40 proc.). W Niemczech były to regiony Saksonia-Anhalt (35 proc.), Brandenburgia (36 proc.), Turyngia (38 proc.) i Meklemburgia-Pomorze Przednie (40 proc.).

Udział w korzystaniu z sieci społecznościowych w regionach Polski

Podobnie jak we wszystkich krajach UE także w Polsce popularność mediów społecznościowych ma coraz większe znaczenie. W ciągu ostatniej dekady odsetek osób korzystających z tych mediów w Polsce wzrósł o 27 pp z 35,5 proc. w 2013 r.

W Polsce najwięcej użytkowników sieci społecznościowych (ponad 72 proc.) było w regionie warszawskim stołecznym i w Małopolsce 67,5 proc., podczas gdy najmniejszy odsetek osób korzystających ze społecznościówek odnotowano w woj. podlaskim i świętokrzyskim: odpowiednio na poziomie 51,6 proc. i 53,6 proc.