Sprzęt komputerowy dla szkół w całej Polsce
Resort cyfryzacji poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na zakup 735 tysięcy laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów. Urządzenia trafią do szkół w całej Polsce na przełomie 2025 i 2026 roku. Będą one wykorzystywane przez uczniów do celów edukacyjnych.
Postępowanie jest prowadzone w podziale na trzy części, odpowiednio dla:
- laptopów,
- laptopów przeglądarkowych oraz
- tabletów
- osobno dla każdego z 73 podregionów kraju według stosowanego przez GUS podziału, tzw. NUTS3. Wyłanianie dostawców dla poszczególnych podregionów odbywa się w czterech turach – do końca listopada.
Co trafi do szkół? Laptopy, chromebooki i tablety
W sumie, do polskich szkół trafi:
- 404 250 laptopów za maksymalną kwotę 1 168 298 670 zł brutto,
- 110 250 laptopów przeglądarkowych za maksymalną kwotę 181 495 755 zł brutto,
- 220 500 tabletów za maksymalną kwotę 384 503 490 zł brutto.
Wszystkie urządzenia mają spełniać standardy techniczne określone przez MEN, tak aby mogły służyć w codziennej pracy dydaktycznej.
Ponad 1,7 mld zł na cyfryzację edukacji
Na zakup 735 tysięcy sztuk sprzętu komputerowego przeznaczono maksymalnie 1 734 297 915 zł brutto (suma maksymalnych kwot brutto na realizację postępowań). Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w ramach wskaźnika C15G Nowe komputery przenośne (laptopy i laptopy przeglądarkowe) oraz tablety do dyspozycji uczniów.
Jak szkoły będą korzystać z nowego sprzętu
Laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety będą wykorzystywane w szkołach przez uczniów podczas zajęć szkolnych, co przełoży się na rozwój ich kompetencji cyfrowych i pozwoli im z bliska poznać nowe technologie. Nowe urządzenia mają ułatwiać m.in.:
- korzystanie z platform edukacyjnych,
- pracę na aplikacjach interaktywnych,
- rozwój kompetencji cyfrowych w każdym etapie nauczania,
- zwiększenie dostępności narzędzi potrzebnych do wyrównywania szans.
W szczególnych przypadkach, dane urządzenie będzie mogło być użyczone uczniowi na zasadach ogólnych panujących w szkole.
Inwestycja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Sprzęt będzie spełniał standardy określone przez MEN dla urządzeń wykorzystywanych w celach edukacyjnych. Szkoły do objęcia wsparciem oraz liczba poszczególnych rodzajów sprzętu, które do nich trafią, zostały określone przez Ministra Edukacji.
Element większego programu modernizacji: STEM, zdalne nauczanie i laboratoria AI
Zakup sprzętu to część szerszego planu inwestycji w szkoły. Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi równolegle postępowania na:
- zestawy do nauczania zdalnego,
- pracownie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, matematyka),
- laboratoria sztucznej inteligencji.
Całość ma stworzyć spójny system wsparcia szkół w obszarze cyfryzacji, tak aby uczniowie mieli dostęp do nowoczesnych narzędzi, a nauczyciele – do technologii ułatwiających prowadzenie zajęć.