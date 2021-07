Meidinger uważa, że rosnąca fala zachorowań spowoduje powrót do poważnych ograniczeń w szkołach. Na łamach dziennika "Die Welt" wyraził obawę, że "setki tysięcy dzieci w wieku szkolnym będzie musiało zostać poddane kwarantannie" szczególnie z powodu wariantu Delta koronawirusa.

"Nie da się wykluczyć, że z powodu zbliżającej się fali zachorowań na niezwykle zaraźliwy wariant Delta i braku wyszczepień, trzeba będzie powrócić do nauczania hybrydowego" - wskazał Meidinger.

Zaapelował też do polityków o uczciwość. "Każdy, kto obiecuje teraz, że w nadchodzącym roku szkolnym powrócimy do tradycyjnego sposobu nauczania, stąpa po cienkim lodzie. Powrót za wszelką cenę do nauczania w szkołach oznacza zaakceptowanie wzrostu zakażeń. Politycy powinni mówić o tym szczerze" - oświadczył.

Szef partii FDP Christian Lindner opowiedział się wprost za szczepieniami w szkołach i dodał, że po wakacjach szkoły nie powinny już być więcej zamykane. "Jestem za programami szczepień dla młodzieży w szkołach. Trzeba się do tego przygotować na dużą skalę, z mobilnymi punktami szczepień" - powiedział Lindner, cytowany przez telewizję ARD. Zaznaczył, że decyzja o przyjęciu szczepionki należałaby do uczniów i rodziców.

Z kolei minister oświaty i badań naukowych Anja Karliczek (CDU) oświadczyła, że jest "przekonana, iż tej jesieni szkoły w zasadzie mogą pozostać otwarte". "Po wakacjach mamy zupełnie inną pozycję wyjściową: rosnący wskaźnik szczepień, dobrą strukturę testów" – zauważyła minister na łamach "Neue Osnabruecker Zeitung". W landach Szlezwik-Holsztyn i Meklemburgia-Pomorze Przednie nowy rok szkolny zaczyna się już na początku sierpnia.

Liczba infekcji Covid-19 wzrasta w Niemczech systematycznie od początku lipca. Tygodniowa zapadalność, czyli liczba infekcji na 100 tys. osób w ciągu siedmiu dni, rośnie i według danych Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) obecnie wskaźnik ten wynosi 11,4 przy czym jeszcze 6 lipca wynosił 4,9.

W ciągu ostatniej doby w RFN zgłoszono 2203 nowe przypadki zakażenia SRAS-CoV-2 i stwierdzono 19 zgonów w związku z Covid-19; tydzień temu było to odpowiednio 1548 i 28.

Od początku pandemii w Niemczech RKI odnotował 3 748 613 wykrytych infekcji Covid-19, wyzdrowiało 3 642 000 osób, zmarło dotąd 91 416 zakażonych osób.