Motywowanie uczniów do nauki, szczególnie w szkołach podstawowych, gdy dzieci nie są jeszcze skupione na osiągnięciu celu, jakim jest np. dostanie się do wymarzonego liceum czy na studia, nie jest łatwym zadaniem. Na szczęście istnieją sposoby, które mogą wspomóc wysiłki nauczycieli oraz rodziców. Jednym z nich jest gamifikacja, czyli wplatanie elementów charakterystycznych dla gier (nie tylko komputerowych) w inne aktywności w celu zachęty do zmiany zachowań, podniesienia motywacji oraz osiągnięcia lepszych wyników.

W 2019 r. badaczki Çiğdem Hürsen i Cizem Bas z północnocypryjskiego Yakın Doğu Üniversitesi sprawdziły, czy gamifikacja ma wpływ na naukę przedmiotów przyrodniczych wśród dziesięciolatków. Przez 12 tygodni edukację wspomagała aplikacja, w której zarówno uczniowie, jak i ich rodzice stworzyli oraz nazwali swoje awatary, a nauczyciel dzielił się z nimi materiałami wideo oraz oceniał pozytywne i negatywne zachowania dzieci. Aplikacja pozwalała także na przeprowadzanie pracy w grupach, których nazwy były wybierane przez uczniów. Badaczki przeprowadziły ankiety przed i po eksperymencie dotyczące motywacji uczniów w pięciu obszarach: prowadzenia badań, wydajności, komunikacji, współpracy i udzielania się. Wynikało z nich, iż w pierwszych czterech kategoriach dzieci czuły się znacząco bardziej zachęcone w porównaniu do sytuacji przed badaniem. Również wśród opiekunów odbiór gamifikacji był pozytywny – choć przed rozpoczęciem badania żaden z rodziców nie znał tej techniki zmiany zachowania czy motywacji, wszyscy wyrazili chęć używania jej w przyszłości.