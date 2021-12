Po dekadach spokoju kryzys migracyjny wywołany przez prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenkę przypomniał Polakom, że granice mają znaczenie. Nie są one tylko symbolem i linią poprowadzoną na mapie, lecz miejscem początku i końca terytorium państwa – a więc też symbolem jego władzy oraz przejawem chęci dbania o swoje interesy.

Jeśli jednak stan państwa jest marny, to granice gwałtownie tracą na znaczeniu.

Protektorat, jakim Turcja otoczyła Tatarów, sprawiał, że poważenie się przez Polskę na podbój Krymu, by zniszczyć chanat, oznaczało wojnę z imperium osmańskim. Taka wyprawa była więc ogromnie ryzykowna. Należało wysłać dużą armię wraz z taborami na liczący tysiąc kilometrów przemarsz przez Dzikie Pola, przy nieuchronnej perspektywie uderzenia Turcji na południe Polski. Jednocześnie ekspedycja musiałaby odpierać po drodze ataki Tatarów, którzy przez wieki doskonalili umiejętność toczenia bojów na stepie. „Będąc mistrzami walki ruchowej, dążyli do uchylenia się od czołowego uderzenia wyraźnie przewyższającej ich ciężarem jazdy polskiej, zwłaszcza husarii, zdecydowanie natomiast starali się uchwycić skrzydła przeciwnika i wyjść na jego tyły” – pisze w opracowaniu „Z problematyki walk z Tatarami w pierwszej połowie XVII wieku” Ryszard Majewski. „W 1495 r. plan takiej wyprawy przedstawił panom rady litewskiej w imieniu króla (Jana Olbrachta – red.) Kallimach” – wyjaśnia Pajewski. „Litwini wszak uznali wyprawę za zbyt ryzykowną” – dodaje.

Przez następne 150 lat idea ekspedycji na Krym powracała wiele razy, po każdym większym najeździe Tatarów. Ale nawet gdy do takowej rozpoczynano przygotowania, nigdy nie zdobyto się na podjęcie aż tak wielkiego ryzyka. Z kolei Tatarzy byli skazani na regularne wyprawianie się do Rzeczypospolitej z racji „ciężkich warunków ekonomicznych ludności krymskiej, która za pomocą prymitywnej uprawy roli i pasterstwa nie była w stanie zapewnić sobie podstawowych środków utrzymania. Często wystarczał rok nieurodzaju lub – w wypadku koczowników – suszy i pomoru bydła, by przed Tatarami stanęło widmo głodu” – pisze Dominik Kadzik w opracowaniu „Obrona ziem ruskich przed najazdami tatarskimi w latach 1575–1578”.