W związku z rozpoczynającym się w piątek szczytem Transformacji Edukacji, UNICEF w przekazanym PAP komunikacie zwrócił uwagę na coraz niższy poziom edukacji wśród dzieci.

Wśród przyczyn tego stanu dyrektor generalna UNICEF Catherine Russell wskazała, "brak zasobów, słabo opłacani i niewykwalifikowani nauczyciele, przepełnione sale lekcyjne i archaiczne programy nauczania osłabiają zdolność dzieci do osiągnięcia swojego pełnego potencjału". "Musimy odwrócić obecne trendy lub ponieść konsekwencje braku edukacji całego pokolenia, ponieważ niski poziom nauki dzisiaj oznacza mniej możliwości jutro" - zaznaczyła Russell

Organizacja zwróciła uwagę, że "zamknięcie szkół i brak dostępu do wysokiej, jakości edukacji podczas pandemii COVID-19 ujawniły i zaostrzyły istniejący wcześniej kryzys, który pozbawił miliony uczniów na całym świecie podstawowych umiejętności liczenia i czytania".

Aby zwrócić uwagę na kryzys w szkolnictwie i potrzebę transformacji systemów edukacyjnych na całym świecie, UNICEF zaprezentował w piątek model klasy przedstawiający skalę problemu wśród dzieci, które nie uczą się podstawowych umiejętności. Instalacja będzie wystawiona przy wejściu dla zwiedzających siedzibę główną ONZ w Nowym Jorku w dniach 16-26 września br. - poinformowano w komunikacie.

Jedna trzecia biurek w zaprezentowanym przez UNICEF modelu klasy jest wykonana z drewna i w pełni funkcjonalna, a na szkolnych krzesłach został umieszczony plecak UNICEF. Te biurka i krzesła reprezentują jedną trzecią 10-latków na całym świecie, którzy potrafią przeczytać i zrozumieć proste opowiadanie - wyznacznik minimalnej biegłości w czytaniu ze zrozumieniem. Pozostałe dwie trzecie biurek jest prawie niewidocznych i wykonanych z przejrzystego materiału, co oznacza, że 64 procent 10-letnich dzieci nie jest w stanie przeczytać i zrozumieć prostej historii.

W czasie, gdy światowi liderzy spotykają się na szczycie Transformacji Edukacji, UNICEF apeluje do rządów państw o zaangażowanie się w zapewnienie wszystkim dzieciom wysokiej, jakości edukacji. Organizacja apeluje także o podjęcie nowych działań i inwestycji, aby ponownie włączyć wszystkie dzieci do szkolnego systemu, zwiększyć dostęp do zajęć wyrównawczych, wspierać nauczycieli zapewniając im potrzebne narzędzia oraz zapewnić bezpieczne i wspierające środowisko tak, aby wszystkie dzieci były gotowe do nauki.

Autor: Magdalena Gronek