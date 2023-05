Reklama

Matura 2023 po nowemu

Egzamin dojrzałości 2023 zaczyna się 4 maja. W tym roku po raz pierwszy do matury przystępują absolwenci 4-letnich liceów, które powstały po reformie szkolnictwa likwidującej gimnazja. To właśnie dla nich przewidziano nową formułę egzaminu maturalnego. Pozostali maturzyści, czyli absolwenci 3-letnich liceów i 4-letnich techników, będą zdawali maturę w formule 2015, a więc na tzw. starych zasadach.

Czym różni się nowa matura?

Różnice między formułami 2015 i 2023 dotyczą miedzy innymi wymagań egzaminacyjnych. W przypadku „starej matury” chodzi o te ogłoszone jeszcze w grudniu 2020 roku. Tymczasem matura 2023 odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki w sprawie wymagań egzaminacyjnych z 10 czerwca 2022 r.

Różnić będą się także arkusze egzaminacyjne, czas ich wypełniania i rodzaje zadań. Wszystkie szczegóły, a także arkusze pokazowe można znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2023: Co można wziąć na egzamin?

Bez względu na formułę matury absolwenci będą przystępowali do kolejnych egzaminów w tych samych dniach i o tej samej godzinie. Nie zmieniają się także wytyczne związane z tym, co można, a czego nie można robić na maturze i co można mieć ze sobą na sali egzaminacyjnej.

Przystępując do matury 2023 przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, by zabrać ze sobą:

Dowód osobisty – do potwierdzenia tożsamości

Długopis z czarnym wkładem (na wszelki wypadek można wziąć więcej) – do rozwiązywania zadań.

Dodatkowe przedmioty możemy wnieść ze sobą na salę podczas egzaminu maturalnego z matematyki. Są to:

Kalkulator prosty

Cyrkiel

Linijka

Co jeszcze możemy zabrać ze sobą na maturę 2023?

Ołówek – jednak tylko do notatek, w arkuszu zadania wypełniamy długopisem

Butelkę małej wody – ale bez etykiety

Chusteczki higieniczne – bez opakowania

Oprócz tego, co sami możemy wziąć ze sobą na maturę 2023, w wytycznych maturalnych zapisano również to, co musi nam zapewnić szkoła. To:

słownik ortograficzny

słownik poprawnej polszczyzny

karta z wybranymi wzorami matematycznymi

karta z wybranymi wzorami i stałymi z biologii, chemii i fizyki

Matura 2023: Czego kategorycznie nie wolno robić?

Skoro wiemy już, co możemy ze sobą wziąć na maturę, pora sprawdzić, czego absolutnie nie możemy robić na sali podczas egzaminów. Zasady są tu dość proste i logiczne. Przede wszystkim:

nie wolno ściągać – w przypadku złapania na ściąganiu egzamin zostaje unieważniony, a uczeń nie może ponownie podejść do matury w tym samym roku

nie wolno wnosić na salę telefonu komórkowego

nie wolno rozmawiać z innymi zdającymi

nie wolno chodzić po sali

Dokładne zasady regulują także wychodzenie z sali egzaminacyjnej. Jeśli zdający skończył wcześniej rozwiązywanie arkusza, może wyjść z sali, jednak dopiero po upływie pierwszej godziny egzaminu i nie później niż 15 minut przed jego zakończeniem.

Wielu maturzystów zadaje sobie również pytanie, czy w czasie rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego będzie można wyjść do toalety. Odpowiedź brzmi: tak. Jednak do toalety ucznia odprowadzi członek komisji egzaminacyjnej.

Co trzeba zrobić, by zdać maturę 2023?

Na koniec przypomnijmy jeszcze ogólne warunki zdania matury 2023: czyli przystąpienie do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz uzyskanie z nich odpowiedniej liczby punktów.

Jakie wyznaczono progi zdawalności dla egzaminów obowiązkowych? W przypadku części pisemnej są to:

język polski na poziomie podstawowym – minimum 30 proc. punktów

matematyka na poziomie podstawowym – minimum 30 proc. punktów

język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – minimum 30 proc. punktów

wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – bez progu, wystarczy przystąpić do egzaminu

W przypadku obowiązkowych egzaminów maturalnych 2023 w części ustnej są to: