Jednym z pisemnych egzaminów obowiązkowych, do których muszą przystąpić wszyscy zdający, jest język polski na poziomie podstawowym. Maturzyści zmierzą się z nim już dziś, 4 maja, o godzinie 9.00.

Matura 2023 w nowej i starej formule

O czym trzeba pamiętać na maturze z polskiego? Przede wszystkim o upewnieniu się, czy mamy przed sobą arkusz egzaminacyjny w dobrej formule.

Rok 2023 jest wyjątkowy dla maturzystów, ponieważ na egzaminach spotykają się uczniowie, którzy pobierali naukę w dwóch różnych systemach kształcenia. Do matury przystępują bowiem osoby, które uczyły się jeszcze w gimnazjach oraz te, które kończyły 8-letnią szkołę podstawową. Dlatego też tegoroczny egzamin dojrzałości odbędzie w dwóch formułach – odpowiednio 2015 i 2023.

Łącznie tym roku do matury przystąpi ponad 272 tys. uczniów. Jest wśród nich ponad 158 tys. absolwentów 4-letniego liceum i 114 tys. absolwentów 4-letniego technikum i branżowej szkoły II stopnia.

Matura 2023: Dwie wersje arkuszy egzaminacyjnych

Stara i nowa matura to nie tylko różnice w wymaganiach egzaminacyjnych, ale także organizacji egzaminów i rodzajach zadań. Dlatego zdający przed otwarciem arkuszy CKE muszą upewnić się, czy mają przed sobą odpowiednią wersję.

Na maturze z języka polskiego każdy uczeń otrzyma dwie rzeczy – arkusz egzaminacyjny oraz naklejkę. Dwie formuły matury mają inne oznaczenie symbolowe: M – dla formuły 2023 i E – dla formuły 2015. Symbole te pojawią się na naklejkach, które razem z arkuszem egzaminacyjnym otrzymają zdający. Zanim rozerwą arkusz muszą upewnić się, czy literka z naklejki zgadza się z literką na arkuszu. Dopiero, gdy odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, zdający będą mogli otworzyć arkusz CKE.

Drugi etap weryfikacji opiera się na kolorze arkusza CKE. Dwie formuły matury z polskiego różnią się bowiem kolorem:

Formuła 2023 ma wszystkie elementy graficzne w kolorze fioletowym

Formuła 2015 ma wszystkie elementy graficzne w kolorze pomarańczowym

Matura 2023: Arkusz CKE dla formuły 2015 i 2023

Po pozytywnym zweryfikowaniu arkuszy egzaminacyjnych będzie można wreszcie zacząć rozwiązywać maturę z polskiego. Czego można się na niej spodziewać? To uzależnione będzie od formuły.

Matura z polskiego w wersji 2023 będzie trwała 240 minut, a do zdobycia będzie maksymalnie 60 punktów. Maturzyści otrzymają dwa arkusze: pierwszy podzielony na dwie części (język polski w użyciu i test historyczno-literacki), drugi z jedną częścią (wypracowanie). W ramach wypracowania do wyboru będą mieli dwa tematy, a praca będzie musiała mieć minimum 300 wyrazów.

Natomiast w przypadku matury z polskiego w formule 2015 czas na rozwiązanie arkusza CKE będzie krótszy - 170 minut. Do zdobycia będzie maksymalnie 70 punktów, a egzamin będzie składał się z dwóch części – tzw. czytania ze zrozumieniem i wypowiedzi pisemnej. W przypadku wypracowania do wyboru będą trzy tematy.

Matura 2023 z polskiego: Czy na salę można wnieść telefon?

O czym jeszcze warto pamiętać przed maturą z polskiego? Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO wnieść telefonu komórkowego. Wyłączenie lub wyciszenie telefonu nie będzie okolicznością łagodzącą. Przepisy CKE mówią jasno: „za wniesienie na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej” grozi unieważnienie egzaminu.

Zarówno w przypadku złamania przepisów podczas egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego, jak i z jednego przedmiotu dodatkowego, do którego absolwent przystępuje obowiązkowo reguła jest jedna: w przypadku unieważnienia egzamin zostaje uznany za niezaliczony, a maturzysta nie ma możliwości przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w tym samym roku.

Matura z polskiego na poziomie podstawowym: Kiedy wyniki?

Na wyniki dzisiejszej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym zdający poczekają do 7 lipca. Wtedy to CKE opublikuje indywidualne rezultaty wszystkich egzaminów maturalnych w sesji głównej oraz w sesji dodatkowej, która odbędzie się od 1 do 19 czerwca.