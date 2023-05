Reklama

Matura 2023, podobnie jak w poprzednich edycjach, rozpocznie się od serii obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym. W kolejnych dniach maturzyści będą musi przystąpić jeszcze do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz dwóch egzaminów ustnych.

Matura 2023: Które egzaminy są obowiązkowe?

Każdy zdający maturę 2023 musi zmierzyć się łącznie z 6 egzaminami obowiązkowymi. O jakie dokładnie przedmioty chodzi? W formie pisemnej są to:

język polski na poziomie podstawowym

matematyka na poziomie podstawowym

wybrany język obcy na poziomie podstawowym

wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo każdy maturzysta musi przystąpić do dwóch egzaminów ustnych:

z języka polskiego bez określania poziomu

z wybranego języka obcego bez określania poziomu.

Matura 2023: Kiedy odbędą się egzaminy obowiązkowe?

Przypomnijmy: sesja pisemna rozpocznie się 4 maja i potrwa do 23 maja, a ustna - od 10 do 23 maja. Według obowiązującego harmonogramu matury 2023 przedstawionego przez CKE egzaminy odbędą się:

4 maja - Język polski (poziom podstawowy), godz. 9:00

5 maja - Język angielski (poziom podstawowy), godz. 9:00

Język francuski (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język hiszpański (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język niemiecki (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język rosyjski (poziom podstawowy), godz. 14:00

Język włoski (poziom podstawowy), godz. 14:00

8 maja - Matematyka (poziom podstawowy), godz. 9:00

Od 9 maja będą trwały egzaminy na poziomie rozszerzonym. Równolegle – od 10 maja – zostaną wyznaczone terminy egzaminów ustnych.

Matura 2023: Ile punktów trzeba zdobyć?

Warunkiem zdania matury 2023 nie jest jedynie przystąpienie do egzaminów, ale także uzyskanie z nich określonej liczby punktów. W przypadku egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym i ustnych maturzyści muszą uzyskać minimum 30 proc. punktów.

Wyjątkiem jest egzamin maturalny z wybranego przedmiotu dodatkowego. W tym przypadku nie określono progu zdawalności. Wystarczy zatem przystąpić do egzaminu, by został on uznany za zaliczony.

Czego nie wolno robić na maturze 2023?

Oprócz starań o to, by na egzaminie maturalnym otrzymać odpowiednią liczbę punktów, maturzyści powinni pamiętać także o tym, czego absolutnie nie można robić podczas matury 2023.

Zasady CKE są tu proste i logiczne. Przede wszystkim na maturze:

nie wolno ściągać

ściągać nie wolno wnosić na salę telefonu komórkowego

wnosić na salę telefonu komórkowego nie wolno rozmawiać z innymi zdającymi

rozmawiać z innymi zdającymi nie wolno chodzić po sali

W przypadku naruszenia tych zasad na maturze 2023 trzeba liczyć się z możliwością unieważnienia egzaminu. Oznacza to, że egzamin zostanie uznany za niezaliczony, a uczeń nie będzie mógł ponownie podejść do poprawki w tym samym roku.

Wielu maturzystów zadaje sobie również pytanie, czy w czasie rozwiązywania arkusza egzaminacyjnego będzie można wyjść do toalety. Odpowiedź brzmi: tak. Jednak do toalety ucznia odprowadzi członek komisji egzaminacyjnej.