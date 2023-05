Ministerstwo Obrony Narodowej chce zwiększyć limit miejsc na studiach w uczelniach wojskowych z 2040 do 2089. 49 miejsc przybędzie w Lotniczej Akademii Wojskowej. Projekt rozporządzenia MON w tej sprawie trafił we wtorek do uzgodnień.

Nabór w 2023 r. zostanie przeprowadzony w ramach limitu przyjęć w czterech krajowych uczelniach wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego; Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte; Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki oraz Lotniczej Akademii Wojskowej. Limit dla wszystkich uczelni wojskowych w roku akademickim 2023/2024, po nowelizacji rozporządzenia, wyniesie 2089 miejsc i wzrośnie z 2040 miejsc. Istotą projektu jest zwiększenie limitu przyjęć w Lotniczej Akademii Wojskowej o 49 miejsc z 251 do 300. Pozostałe limity wynoszą: dla WAT – 1018, AMW - 175, a AWL – 596. W uzasadnieniu projektu wskazano, że konieczność dokonania nowelizacji rozporządzenia podyktowana jest "zidentyfikowanymi w resorcie obrony narodowej dodatkowymi potrzebami w zakresie uzupełniania pierwszych oficerskich stanowisk służbowych w korpusie osobowym Sił Powietrznych w 2028 r.". Wskazano jednocześnie, że "rektor–komendant LAW zapewnił o możliwości realizacji w tej uczelni wojskowej kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych począwszy od roku akademickiego 2023/2024 r. w liczbie 300 osób". (PAP)